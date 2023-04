Helen Alford domonkos nővér lett a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke

A Szentatya továbbra is ragaszkodik ahhoz a szándékához, hogy fontos feladatokat nőkre bízzon a vatikáni intézményekben. Ennek jegyében a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöki tisztét Helen Alford OP 59 éves domonkos nővérre bízta, aki az Aquinói Szent Tamás, más néven Angelicum Pápai Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja.

Helen Alford nővér, aki a newcastle-i Sienai Szent Katalin domonkos rendház tagja, új megbízatásával Stefano Zamagni közgazdásznak lett az utóda, akit Ferenc pápa 2019 márciusában kért fel az akadémia vezetésére. Helen nővér a Cambridge-i Egyetemen szerzett menedzsmentmérnöki diplomát, majd később PhD-fokozatot is. Tudományos pályafutásának nagy részét a római Angelicum Egyetemen végezte mint a Társadalomtudományi Kar rendes professzora, és mellette az intézmény rektorhelyetteseként is működött.

A domonkos rendi szerzetesnővér az üzleti etika nemzetközi szakértője, aki a gazdasági etikával és a keresztény társadalmi gondolkodás történetével kapcsolatos tárgyakat tanította különböző egyetemeken. Több nemzetközi tudományos folyóirat (mint például a Journal of Catholic Social Thought, a Finance and the Common Good, a Transforming Business és az Oikonomia nevű etikai és társadalomtudományi folyóirat) szakértő tanácsának tagja. Helen Alford nővér 2020 óta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia rendes tagja, korábban pedig az Igazságosság és Béke Pápai Tanács konzulenseként működött.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír