Hetven éve érkezett Rábakethelyre Brenner János – Egyhetes programsorozattal emlékezik Szentgotthárd

A szentgotthárdi Időutazó Múzeumban tartott sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a Boldog Brenner János életéhez és szellemiségéhez kapcsolódó rendezvénysorozat részleteit. Az esemény egy teljes héten át, több helyszínen és több műfajban kínál programokat az érdeklődőknek.

Huszár Gábor polgármester kiemelte: „János atya Szentgotthárdra érkezésének 70. évfordulójáról, egyben papi hivatásának megkezdéséről széles körű összefogással emlékezünk meg. Ennek apropóján sokszínű programsorozatot valósítunk meg.” A rendezvények szeptember 15–21. között zajlanak, filmvetítések, beszélgetések, előadások, kiállítások, sportesemények és zenei programok váltják majd egymást.

Boldog Brenner János emlékezete nem csupán a szentgotthárdi települési értéktár, hanem a Vas vármegyei értéktár része is. A programsorozat célja, hogy ezt az értéket, Brenner János örökségét és emlékezetét széles körben bemutassa és népszerűsítse – akár hagyományteremtő jelleggel.

A szervezők a programok előkészítése során többször egyeztettek Brenner József nagypréposttal, Brenner János testvérével. Az események az ő szeretetteljes és támogató jóváhagyásával valósulnak meg.

A rendezvénysorozat fő szervezője Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébánia, együttműködésben a Szombathelyi Egyházmegyével, a Keresztény Megmozdulásokért Egyesülettel, a Brenner János Emlékhely Alapítvánnyal, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeummal, a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel és a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel és a helyi iskolákkal.

A közreműködők önkéntesen vesznek részt a programok létrejöttében.

A programsorozathoz támogatást nyújt a MURABA Európai Területi Társulás (a Szlovén-Magyar Közös Alap keretében), a JustFood Kft., valamint a város az eseménysorozat költségeihez a Hungarikum pályázati felhívásra is benyújtott támogatási kérelmet.

Déri Péter, Szentgotthárd plébánosa örömét fejezte ki, hogy a program megvalósul, fontosnak tartja, hogy a város és a térség ápolja és őrizze a vértanúhalált halt káplán emlékét. Elmondta, mennyire felemelő érzés reggelente a rábakethelyi plébánia ablakából kitekintve megpillantani a várost, ugyanazt a látképet, amelyet Brenner atya is látott hetven évvel ezelőtt. A plébánia a Brenner 70 rendezvény lebonyolításában történő közreműködése mellett 27 hónapon át szervez majd programokat, amelyek Brenner Jánoshoz kapcsolódnak. Ennyi idő jutott ugyanis János atyának a településen, mielőtt meggyilkolták volna.

Szép Renáta, az önkormányzat munkatársa ismertette részletesen az egyes programelemeket, és kiemelte, hogy ezeken túl lesz Brenner János Labdarúgó Kupa, illetve az iskolák is egy-egy tematikus nappal, programmal kapcsolódnak be a hét eseményeibe.

A programokat megtalálják a szentgotthard.hu oldalon az eseménynaptárban, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Facebook-oldalán és a Brenner János 70 Facebook-oldalon is, illetve a fenti plakáton.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír