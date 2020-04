Hirdessétek a háztetőkről – Karanténpassió a Krisztinavárosban

A virágvasárnapi közvetítés, amely a plébánia nemrég új erőre kapott Facebook-oldalán volt látható, pár perc csenddel kezdődött, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni, akik épp akkor ülnek csak le a számítógép vagy más megfelelő eszköz elé. A háttérben a templom tornya, az előtérben a három énekes szereplő: az evangélista, Jézus és Pilátus énekelte Werner Alajos Máté-passióját. A közvetítést élőben nyolcvan helyről látták, de később – a különleges passió hírének terjedése után – további hétezer ember látta csak az első 24 órában – számolt be az egyik kezdeményező, a Jézus hangját adó Bucsy-Sólyomváry Levente (a képen középen).

Hasonló közvetítést ugyanezen a Facebook-oldalon nagypéntek délelőtt 10 órakor terveznek a „krisztinások”; a több évtizedes hagyományok szerint a János-passió hangzik majd fel. A helyszín ugyanígy egy krisztinavárosi társasház teteje lesz, a szereplők összetételében a bizonytalan járványügyi helyzetben azonban lehetséges változás.

Hogy a mélyen átélt, magyarázatokkal ellátott liturgia a nagyhéten – és az egész egyházi évben – ekkora szerepet kap a krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébániatemplomban, az a legutóbbi évtizedekben ott szolgálatot teljesítő és a közelmúltban elhunyt két papnak – a plébános Vigassy Mihálynak és Török József egyháztörténész professzornak – köszönhető.

A plébánia élére március elején Depaula Flavio szalézi szerzetest nevezte ki plébániai kormányzónak Erdő Péter esztergom-budapesti érsek. Flavio atya nagy lendülettel és óriási munkatempóval vetette bele magát a napi ügyek intézésébe, de mivel a Krisztinavárosba kerülésével szinte egyidejűleg rendkívüli veszélyhelyzeti intézkedéseket vezettek be a magyar egyházban is, az egyházközség közösségi élete kényszerűen az online térbe tevődött át.

A „krisztinások” nagyobb szerepet adtak a már eddig is létező elektronikus levelezőlistájuknak, illetve felfrissítették a templom Facebook-oldalátt – árulta el Bucsy-Sólyomvári Levente, aki főállásban rádiós újságíró. – Abból a felismerésből, hogy most hónapokig „minden az interneten, a tévén és a rádión fog menni” az egyházak életében, virágvasárnap előtt két nappal a közösségi felület egyik adminja felkereste a templomban hagyományosan passiót éneklő érintetteket, hogy mit szólnának egy „karanténpassió” létrehozásához egy, a Krisztinavárosban lévő háztetőn, a távolságtartási szabályokat betartva. Mivel a templom csak reggelente van nyitva az egyéni imádkozók miatt, ezért olyan helyszínt kellett keresni, ahol a hely tágas, ugyanakkor szerették volna, hogy a templom is látsszon.

A médiaszakember azt is elmondta, hogy az idős testvérek részéről több, szomorú hangú visszajelzés is érkezett, hogy ők nehezen alkalmazkodnak a hirtelen információkhoz, illetve a Facebookon sincsenek jelen, ezért a közvetítésből is kimaradnak. Bucsy-Sólyomvári Levente szerint nekik is érdemes azon elgondolkodni, hogy mivel az Egyház interaktív élete most hónapokig az online térre, illetve az egyéni imádságra korlátozódik, csatlakozzanak ehhez az értékes dolgokra is használható felülethez, ami alkalmat biztosít az egyéni hitéletet a közösségivel bővíteni.

Fotó: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templom

(asz)