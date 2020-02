Hit és Tudomány Tábort rendeztek Egerben

A továbbiakban Halász Hajnalka beszámolójából idézünk. A teljes írást ITT olvashatják.

Az igazi tábori feelinget már a buszon megízlelhettük. Elkezdődött az ismerkedés, bemutatkozás és már az első perc után mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy igazán izgalmas hétvége elé nézünk. Volt közöttünk bölcsész, görögkatolikus pap, geológus, hitoktató, mérnök, biológus, informatikus, orvos. A felekezeteket tekintve is megmutatkozott a sokszínűség: akadt köztünk római katolikus, református, görögkatolikus, baptista és olyan is, aki még csak érdeklődő, kereső és nincs komolyabb kapcsolata az egyházzal. A táborról való értesüléseink is különböztek: egyeseket a személyes meghívás szólított meg, míg mások egy Neptun-üzenetben vagy Facebook-hirdetésben találtak rá az eseményre.

A tábor programjait Kodácsy Tamás előadása nyitotta meg, akivel immár harmadjára volt szerencsénk találkozni. A református lelkész, aki egyben programozó matematikus és az Ökogyülekezeti Mozgalom elnöke, szeptemberben és novemberben is részt vett a Szólj be a papnak! vitaesteken. Ezúttal a történelem különböző korszakain keresztül mutatta be a vallás és természettudományok kapcsolatát. Kiemelkedő és híres tudósok – mint például Albert Einstein, Johannes Kepler, Isaac Newton – nézőpontjai, gondolatai alapján szemléltette Ian Barbour tipológiáját. Ezután a vallás és a tudomány egymáshoz való viszonyáról beszélgettünk. Napjainkban a legnagyobb konfliktusok a teremtéstörténet és az evolúció kapcsán alakulnak ki. Ugyanakkor számos más kérdésben is harcban állhat egymással a hit és a tudomány: Van-e értelme az űrkutatásnak? Honnan kezdődik az élet? Hogyan álljunk az eutanáziához és az abortuszhoz? Léteztek-e dinoszauruszok?...

A tábor egyik legemlékezetesebb pillanata a St. Andrea pincészet borkostolója volt. Az esti programot nemcsak az tette különlegessé, hogy superior és grand superior Egri csillag és Egri bikavér borkülönlegességeket ízlelhettünk, hanem ifj. Lőrincz György bizonyságtétele is. Miközben a fiatal borász megosztotta velünk a pincészet történetét, megtudhattuk, hogy mennyire büszke édesapjára az elért sikereiért, és az egész családja mennyire hálás Istennek, hogy a borkészítéssel is tudják Őt dicsőíteni, szolgálni. Most nemcsak a mise/úrvacsora borának elkészítésére kell gondolni, hanem arra is, hogy a különböző fantázianevű borokkal (például Áldás, Boldogságos, Örökké) a St. Andrea borászat célja, hogy örömöt és boldogságot vigyen az emberek hétköznapjaiba…

