Hitoktató és közösségteremtő – Megyei kitüntetést kapott Katona István Jánosné

A kitüntetett pedagógus – mindenki Bea nénije – Barcs számos iskolájában, óvodájában végez hitoktatást. A templomi gitáros misék meghonosítója, hittantáborok szervezője. A jelenlegi Mustármag együttes elődjével már a ’90-es évek közepe óta szolgál rendszeresen a szentmiséken, illetve az egyházi eseményeken, de a zenészek-énekesek számos kulturális program közreműködői is. A pedagógus által szervezett Mustármag gitársuliban pedig az évek során számos gyerek készült fel a zenekari tagságra.

„Görögkatolikus családban születtem Szabolcs-Szatmár megyében – mesélte Katona István Jánosné. – 1983-ig ott éltünk, s amikor férjem erdőmérnök-tanárként állást kapott Barcson, a mai Dráva Völgye szakközépiskolában, két gyermekünkkel ideköltöztünk Somogyba. A harmadik gyermekünk már itt született. Néhány évig még otthon voltam gyermekeimmel, majd – mivel korábbi végzettségeimnek megfelelő munkát nem találtam helyben, illetve azért, mert egyre inkább vágytam arra, hogy pedagógus legyek – a három gyerek nevelése mellett elvégeztem a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakját és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nyelv- és beszédfejlesztő szakját is.”

Keresztény pedagógusként a ’90-es évek elején beiratkozott a pécsi püspökség világiak számára szervezett teológiai tanfolyamára, hitoktatói megbízást kapott, és főállása mellett a város Arany János Általános Iskolájában kezdett el hittant tanítani.

„Később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittanári szakját is elvégeztem, és a város más iskoláiban is lehetőséget kaptam a tanításra, az egyházközségen belül pedig néhány éven keresztül felnőttek hitoktatását is végezhettem. Kezdettől nem elégedtem meg azzal, hogy a gyerekekkel csak a hittanórákon találkozzak, az egyházközség életébe is próbáltam bevonni őket, megjelenni a legkisebbekkel a nagy közösség előtt, s ezzel párhuzamosan azon munkálkodtam, hogy kapcsolatot teremtsek az akkori fiatalokkal. Ami ezt a törekvést segítette, az még boldogult kamaszkorom hozadéka: a gitáron – ezen az időközben újra divatossá vált hangszeren – való játék. Néhány fiatallal elkezdtük a gitáros miséket Horváth József esperes úr támogatása mellett. Kerestem a lehetőségeket a gyerekek nyári táboroztatására is.” (…)

2006-ban megalakult a LOGOSZ – Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület, amelynek ki más lehetett volna az elnöke, mint a szervezet ötletgazdája: Beáta. Tagjaik között vannak a városban, illetve a kistérségben élő és dolgozó pedagógusok, egyéb foglalkozású felnőttek – köztük könyvtáros, jogász, védőnő, médiamunkatárs –, valamint egyetemista, főiskolás és középiskolás fiatalok, akiknek a városhoz való kötődését azzal igyekeznek segíteni, hogy bevonják őket a programokba (…).

A Beáta által vezetett Mustármag zenekart nemcsak a templomi szolgálatokon láthatjuk, hallhatjuk és énekelhetünk velük együtt, hanem a barcsi rendezvényeken is. Ugyan a tagok folyamatosan cserélődnek, de a muzsikálás iránti lelkesedésük töretlen. Beáta természetesen igyekszik kiemelt figyelmet fordítani a zenekar utánpótlás-nevelésére is. A kitüntetett arról is szólt, hogy Barcs zenei életének immár hagyományos rendezvénye az Őszi Muzsika elnevezésű zenés találkozó, melyen az iskolásokon és a zenekaron kívül mindig vendégül látnak más zenei csoportokat – határon innenről és túlról is. Több éve karácsonyi szabadtéri muzsikát szerveznek a Mustármag együttes közreműködésével; a járókelőket, érdeklődőket pedig forralt borral, teával, pogácsával kínálják. Hisznek abban, hogy kovászként vannak jelen Barcs és a kistérség életében.

„Az évek során fontosnak tartottam megtanítani a legkisebbekkel, miként formálható bennük a hálás lelkület, az idősebbeknél pedig mindenkor a keresztény öröm ébresztése motivál: az élet szép, mert Jézus feltámadt!” (…)

Beáta elmondta azt is: nyugdíjasként a város két iskolájában, valamint három óvodájában kap lehetőséget, hogy az elkezdett munkát folytassa, s a hozzá való erő, testi-lelki egészség pedig a Jóisten ajándéka. Természetesen nem feledkezhet meg a háttérsegítségről sem, amit a család, a munkatársak, a szülők, a fiatalok és a gyermekek szeretete, segítsége és ragaszkodása jelent.

Forrás: Somogyi Hírlap; Kaposvári Egyházmegye

Szöveg: Lőrincz Sándor

Fotó: Katona Zsófia, Kling Márk

Magyar Kurír