Hivatást találni a segítő munkában – Utolsó vidéki állomására érkezett a Jószolgálat díj kiállítása

A szombathelyi polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatót Gáspár Judit, a Jószolgálat díj szóvivője nyitotta meg, aki beszédében elmondta, a díj évről évre egyre nagyobb elismerésnek és ismertségnek örvend – ezt bizonyítja a tavaly beérkezett pályázatok nagy száma is. A több mint 800 nevezéssel az eddigi jelölési rekordot is sikerült megdönteni. Ebben az évadban a három fő kategórián kívül (hivatásszerűen végzett szociális munka, önkéntesen végzett szociális munka, életműdíj) határon túlról is lehetett jelölni segítőket, tavaly Kárpátaljáról várták a nevezéseket.

A Jószolgálat díjat báró Twickel György hozta létre édesanyja, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő erkölcsi hagyatékának ápolására. A grófnő azon fáradozott egész életében, hogy minél több rászorulónak nyújtson segítő kezet. A szóvivő szerint a szociális munka szépsége abban rejlik, amikor valaki észreveszi maga körül a segítségre szoruló embereket, helyzeteket, és mindent félretéve csak arra koncentrál, „meghallja a hívást”. Olyan ember tud ebben a szakmában hivatást találni, aki érzékenyen figyel, él és kapcsolatokat teremt, a körülmények diktálta kiszolgáltatott helyzetekre pedig segítő választ próbál találni.

Tuczainé Régvári Marietta, a 2018/19-es év Jószolgálat díjasa a kezdetektől, 1991 óta vezeti a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt. A segélyszervezet és szociális intézményei kisgyermekkortól felnőttkorig komplex szociális alap- és szakellátást nyújtanak Szombathely, Vas és Zala megye rászorulóinak. Szakemberek és önkéntesek százai segítenek a környéken élő időseknek a bevásárlásban, a kórházból hazakerülők ápolásában, takarításban, de foglalkoznak még szenvedélybetegekkel és megváltozott munkaképességű emberekkel, nyaranta pedig többhetes nyári táborral szórakoztatják a rászoruló gyerekeket.

Marietta több mint 25 éve dédelgetett álma valósulhatott meg azzal a kreatív kezdeményezéssel, amelynek köszönhetően Fairplay Kávézót nyitottak Szombathelyen: aki oda betér, minden forintjával segíti nemcsak az itthoni, de a dél-szudáni gyermekeket is. Emellett 2010-ban indult útjára a KrízisKamra projekt, melynek célja, hogy a helyi gazdasági szereplőkkel együttműködve segítsenek a megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű embereken. Ennek eredménye, hogy több mint 370 embert foglalkoztatnak mintegy 70 településről, ezáltal számos családnak biztosítanak lehetőséget a jobb életre.

Gáspár Judit szóvivő elmondta, a díj elsődleges célja, hogy elismerje és társadalomérzékenyítő kampányával segítse a hivatásszerű és önkéntes szociális munka területén dolgozókat. Éppen ezért a díjazottak a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány felajánlásából pénzjutalomban részesülnek: az életműdíjjal egymillió forintos, a szervezeti kategóriák kétmillió forintos, míg az egyéni kategóriák díjaival és a külhoni vándordíjjal fejenként félmillió forintos elismerés jár. Emellett a Jószolgálat díjasokat egy egész éven át tartó médiakampány során bemutatják a nagyközönségnek.

A tavaly beérkezett pályázatok előszűrése már elkezdődött, a jelölések feldolgozása és kiértékelése folyamatosan zajlik. A hét nagy segélyszervezetből álló szakmai zsűri 2020 január elején, egy kerekasztal-beszélgetés során dönt a hivatásszerűen végzett szociális munka és a külhoni vándordíj kategóriákról, illetve az életműdíjról. Az önkéntes kategóriákban – a korábbi évekhez hasonlóan – a díj Facebook-oldalán indított közönségszavazással fog majd eldőlni, hogy ki lesz az év önkéntese és civil közössége. A hivatalos eredményhirdetésre és díjátadásra 2020 májusában kerül sor.

A Jószolgálat díjasokat bemutató szabadtéri kiállítás Szombathelyen 2020. január 6. és 2020. február 5. között ingyenesen megtekinthető.

A Jószolgálat díj 2018/2019-es évadának díjazottjai: Hivatásszerűen végzett szociális munka – egyéni kategória:

Siposné Kohári Szilvia

Mezei Ádám

Tisza Levente Hivatásszerűen végzett szociális munka – szervezeti kategória:

Fészek Gyermekvédő Egyesület

Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona

SZÉRA Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Életműdíj:

Tuczainé Régvári Marietta Önkéntesen végzett szociális munka – egyéni kategória:

Elekné Román Katalin Önkéntesen végzett szociális munka – közösségi kategória:

Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

További részletek a Jószolgálat díj weboldalán és közösségi oldalán találhatók.

Forrás és fotó: Jószolgálat díj

Magyar Kurír