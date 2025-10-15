Hivatástisztázó lelkigyakorlatot tartanak a ferencesek Szécsényben

Megszentelt élet – 2025. október 15., szerda | 14:10
Hivatástisztázó lelkigyakorlatra hívnak a ferencesek minden 18 és 35 év közötti, egyedülálló, katolikus keresztény és a ferences lelkiség iránt érdeklődő férfit Szécsénybe november 21. és 23. között. Jelentkezési határidő: november 18.

Időpont: november 21–23.
Helyszín: szécsényi ferences kolostor
Pontos cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 9.

A lelkigyakorlat összköltsége 14 ezer forint, ami tartalmazza a külön szobákban való elszállásolás és az étkezések költségét. Fontos, hogy a jelentkezés csak előleg fizetéssel lehetséges, mely hétezer forint. Az előleget az alábbi címre lehet utalni: Ferences Rendtartomány 11600006-00000000-78715554 (Szécsény 3170 Haynald L. u. 9.)

Jelentkezési határidő: november 18. (a szabad helyek függvényében)

Jelentkezés ITT lehetséges.

További információkért a hivatas@ferencesek.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Forrás és fotó: Ferences Média 

Magyar Kurír

