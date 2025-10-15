Hivatástisztázó lelkigyakorlatot tartanak a ferencesek Szécsényben

Időpont: november 21–23.
Helyszín: szécsényi ferences kolostor
Pontos cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 9.
A lelkigyakorlat összköltsége 14 ezer forint, ami tartalmazza a külön szobákban való elszállásolás és az étkezések költségét. Fontos, hogy a jelentkezés csak előleg fizetéssel lehetséges, mely hétezer forint. Az előleget az alábbi címre lehet utalni: Ferences Rendtartomány 11600006-00000000-78715554 (Szécsény 3170 Haynald L. u. 9.)
Jelentkezési határidő: november 18. (a szabad helyek függvényében)
Jelentkezés ITT lehetséges.
További információkért a hivatas@ferencesek.hu e-mail címen lehet érdeklődni.
Forrás és fotó: Ferences Média
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria