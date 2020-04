Hívd fel a papod! – Revák István parókus biztatása

Arról beszégettünk Zsolt barátommal, ki hogyan éli meg ezt a különleges, sokszor igen nehéz, megterhelő helyzetet.

Egyetértettünk abban, hogy megpróbálunk többet és mélyebben imádkozni. Aztán különféle praktikákról kezdtünk beszélgetni: hogyan kertészkedünk, mit kellene megszerelni, amit már hosszabb idő óta terveztünk, kivel fogunk beszélgetni, kit kellene felhívni telefonon, hiszen az időnkbe úgyis belefér, meg aztán mindenkinek jól esik, ha gondolnak rá és egy pár szót váltanak vele. Ebből kifolyólag tettem föl a kérdést: A papodat felhívtad már? – Miért? – szólt a kérdés. – Azért, mert neki is jól esik, ha valaki gondol rá a családján kívül. Mondjuk azok, akiket szolgál, akikért imádkozik, még akkor is, ha a templom zárt ajtója mögött imádkozik a hívekért és családjaikért. – Igazad van – mondta Zsolt, és akkor fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy a templomot bezárták, de a papot nem internálták! Ezt követően felhívta a papját, és valószínűleg beszélgettek egy jót. Ekkor döntöttem el, hogy írok néhány sort...

„Békeidőben” elhívhatod a papodat sörözni, már Tibi atyás borral is koccinthatsz vele, sőt be is szólhatsz neki nyilvánosság előtt, amire ő szívesen reagál, akár más felekezetű lelkésztársaival együtt. És most? Felhívtad-e már? Érted is és szeretteidért is imádkozik, ha kell, beáll a frontvonalba, mint sokan mások a világban, kockára téve a saját és családja életét, hogy szolgálhasson téged, szentségekkel erősítsen meg! Őt az Úristen és a családja után ki segít megerősíteni? Te! Azzal, hogy időnként felhívod. Csak mert eszedbe jutott, mert hallottál egy jó viccet vagy olvastál egy jó könyvet, láttál egy jó filmet, ettél valami finomat és megosztod vele az élményedet. És ő is elmondhatja az ő élményeit neked.

Feltámadást ünneplünk, talán a kapcsolatainkban is fel kellene támadni. Ma már mindenkinek van telefonja, akár videohívással is tudtok beszélni. Az egészségügyi dolgozót megtapsoljuk, a boltost, a patikust, a kamionost, a kukást, minden szolgálattevőt, ami nagyon szép gesztus, jól esik a megbecsülés annak, aki kapja és annak is, aki adja. Tégy egy ilyen gesztust a papod, püspököd, lelkiatyád felé is, hidd el, jót teszel vele!

Biztatom erre kedves mindannyiukat!

István atya

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zadubenszki Norbert

Magyar Kurír