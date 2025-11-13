Papi rekollekciót tartottak a hodászi Szent Miklós-otthonban

A helyszínválasztás lehetőséget adott a paptestvéreknek a Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthonban végzett szociális munka megismerésére is.

A rekollekció közös imádsággal, panichidával kezdődött az intézmény nemrég kialakított kápolnájában. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezette, megemlékezve az egyházmegye elhunyt papjairól.

Ezt követően Lippainé Szabó Katalin intézményvezető felvázolta a komplexum életét, történetét és a szociális ellátás mindennapjait.

A bentlakásos ápoló-gondozó otthon 1983-ban nyílt meg; 2018 februárjában került a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába. A Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon ma több mint kétszáz pszichiátriai beteg és harminc súlyos demens gondozott élethosszig tartó ellátásáról gondoskodik, mintegy nyolcvanfős személyzettel, kiegészülve több telephellyel (Nyírkarász, Hodász, Nyírvasvári). Az intézmény 18 hektáros területen szinte önálló faluként működik, ahol a lakók fejlesztő foglalkozásokon (többek között varroda, növénytermesztés, kreatív műhely) vehetnek részt. Külön öröm, hogy 2024 októberére saját kápolnát is kialakítottak az otthon területén.

Az intézményvezető a szóbeli áttekintés után körbevezette a jelen lévő papokat, akik így testközelből is megismerhették a gondozottak életkörülményeit és a fejlesztő foglalkozások helyszíneit.

Szocska Ábel bemutatta Babich Vasil ikonfestő művészt, aki éppen aznap fejezte be a kápolna ikonjainak utolsó ecsetvonásait.

A nap második felében Zadubenszki Norbert webdesigner, a Nyíregyházi Egyházmegye Pasztorális Irodájának munkatársa tartott előadást. A téma a mesterséges intelligencia (MI) alapjai, használata és etikus felhasználása volt keresztény szemmel, elméleti és gyakorlati szempontokat is érintve.

A rekollekció a gyakorlati kérdéseket érintő egyházmegyei megbeszéléssel folytatódott; az aktuális ügyeket vitatták meg a paptestvérek.

A találkozó a házigazdák által készített finom ételek fogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zadubenszki Norbert, Hakucsákné Mitró Gabriella

Magyar Kurír