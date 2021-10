Hogy minden család megélje életszentségre szóló hivatását – A Családok X. Világtalálkozója imádsága

Szent II. János Pál pápa, akit a családok pápájaként is tisztelünk, 1994-ben írta meg a Gratissimam sane kezdetű apostoli levelét és egyúttal megbízta a Családok Pápai Tanácsát az első világtalálkozó megszervezésével.

Szent II. János Pál pápa levelében külön is kitér az imádság jelentőségére: „Az imádság hatására Isten Fia közöttünk van: »Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, közöttük vagyok«. […] Nagyon jelentős, hogy éppen az imádságban és az imádság által fedezi föl az ember a legegyszerűbben és a legmélyebben a maga sajátos személyiségét: az emberi »én« az imádságban fogja föl a legkönnyebben személy voltának mélységét. Ez a családra nézve is érvényes, mely nemcsak a társadalom alapvető „sejtje”, hanem egész különleges személyiséggel is rendelkezik. Ez a maga első és alapvető megnyilvánulását és megerősítését akkor nyeri, amikor a családtagok a Miatyánk közös imádságában találkoznak. Az imádság megerősíti a család lelki összetartozását azáltal, hogy részesíti »Isten erősségében«.” (GRS 4.)

A korábbi találkozóktól eltérően a jubileumi, tizedik világtalálkozó kapcsán nemcsak Rómában, hanem az egész világon, egyházmegyei szinten is lesznek programok, kezdeményezések. Az új megközelítés még inkább lehetőséget ad az összetartozás, a közös ünnep megélésére.

A világtalálkozó imája lelkipásztori eszköz, mely a felkészülés része, és segítséget nyújt abban, hogy a kihívások és nehézségek közepette is minden család meg tudja élni életszentségre szóló hivatását az Egyházban, főszerepet vállalva az evangelizációban, az élet és a béke szolgálatában, közösségben a papokkal és minden emberrel, éljenek bármely életállapotban.

IMÁDSÁG Mennyei, Szent Atyánk, itt állunk előtted,

hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családokért,

hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet,

és mint kicsiny családegyházak

tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről

és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetéről. Imádkozunk hozzád azokért a családokért,

amelyek nehézségeken, szenvedésen, betegségen

vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon mennek keresztül:

támogasd őket,

és add, hogy felismerjék a megszentelődésnek azt az útját, amelyre hívod őket,

hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat,

és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért,

hogy találkozhassanak veled,

és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondoltál számukra;

imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában legyenek annak,

hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a gyermekeiről való gondoskodásban,

akiket testben és lélekben rájuk bízol;

és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért,

melyet a család a világnak ajándékozhat. Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni

életszentségre szóló hivatását az Egyházban,

főszerepet vállalva az evangelizációban,

az élet és a béke szolgálatában,

közösségben a papokkal és minden életállapottal.

Áldd meg a családok világtalálkozóját!

Ámen.

Forrás és fotó: MKPK Családügyi Bizottsága

