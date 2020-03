Hogyan adományozzunk jól a járvány idején? – A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérése

Az alábbiakban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményét olvashatják.

A készpénzben befizetett adományok a koronavírus miatt kialakult helyzetben is célba érnek, a Máltai Szeretetszolgálat ezekben a hetekben is ellátja küldetéséből adódó feladatait: gondoskodik az idősekről, fogyatékkal élőkről, a hajléktalan emberekről. A bentlakásos intézményekben elrendelt látogatási tilalom miatt zárt körülmények között végzi feladatait, de közben segíti a leszakadó kistelepüléseken élő családokat is.

A járvány terjedése azzal szembesítette a segítő szervezeteket, hogy a kistelepüléseken élők az elsők között szenvedik el nagy számban a koronavírus gazdasági hatásait. A városoktól távolabbi lakóhelyekről ingázók többsége az építőiparban vagy a vendéglátásban dolgozik, szezonális munkát végez, vagy napszámba jár. Sokan közülük most veszítik el munkájukat, és térnek haza otthonukba. Jövedelmük kiesése érzékenyen érinti a családokat, hiszen a legtöbbüknek nincsenek számottevő tartalékaik. A kistelepüléseken működő üzletek jellemzően kicsik és alacsony forgalmúak, ezekben, csakúgy, mint a helyben elérhető, ritkán nyitva tartó gyógyszertárakban, könnyen alakul ki áruhiány, a szükség rövid idő alatt érezhetővé válik.

A nagyvárosokban sokan szeretnének segíteni, de onnan könnyen továbbvihetik a fertőzést is. Fontos, hogy a támogatás ne járjon indokolatlan kockázattal, a rászoruló emberek csak azokkal a segítőkkel találkozzanak, akikkel egyébként is kapcsolatban állnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat – és a nagy karitatív szervezetek – munkatársai több száz kistelepülésen vannak jelen programjaikkal.

