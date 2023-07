Hogyan kommunikáljuk az ökológiát? – Maciej Makula szalézi atya a Laudato si’ enciklika nyomán

„A széles körben elterjedt passzivitásra adott konkrét válasz az ökológia felelősségteljes, az Egyház tanításával összhangban történő kommunikálása – írja a szerző. – Ez az új feladat és kihívás kemény munkát és új kezdeményezéseket igényel azoktól, akik részt vesznek az Egyház kommunikációjában.”

A cikkben Maciej Makula gondosan elmagyarázta az „ökológiai megtérés” kifejezés jelentését, majd arra összpontosít, hogy a média és az Egyház részéről új és ösztönző tartalmakat kell létrehozni az ökológia témájában, s emlékeztet arra is, hogyan terjednek a világ különböző részein a követendő érdekes példák, válaszul Ferenc pápa felhívására, amit tavaly május 21-én tett. Ezen a napon a Szentatya ismét együttműködésre hívott, hozzátéve, hogy »nagy szükség van a tudás és a kreativitás egyesítésére az ökológia területén«.”

Ennek fényében tehát figyelmeztetést kapunk, hogy kerüljük a nehéz vagy nem megfelelő nyelvezetet, amikor ökológiáról beszélünk. „Még mindig sok kommunikációs akadály van az ökológia és a klímaváltozás területén – folytatja Makula atya –, és ez a környezeti kérdések ismeretének hiányához vezethet.”

Már Szent II. János Pál pápa is megértette az alapos vita szükségességét az ökológiáról, majd XVI. Benedek gyakorlati úton is támogatta a környezet védelmét. Most pedig Ferenc pápa az ökológiai megtérés és az integrális ökológia vezető szerepének valódi támogatójává vált.

Az ökológiával kapcsolatos kommunikáció fontos témáját feltáró teljes cikk elolvasható angol nyelven az ANS oldalán, illetve PDF-formátumban letölthető olasz, spanyol, francia, portugál és lengyel nyelven is.

Forrás és fotó: Infoans.org/szaléziak.hu

Magyar Kurír