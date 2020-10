Hogyan lesz egy papból önkéntes tűzoltó?

Az utóbbi hetekben 13 ezer esetben keletkezett erdőtűz az országban. Erőforrások hiányában a kormány úgy döntött, nemzetközi segítséget is kér. A Paraguay és a Paraná folyók vízszintje minden eddiginél alacsonyabb, ez veszélyezteti a mezőgazdaságot és a hajózást is, és növeli az erdőtüzek elterjedésének kockázatát. Az Egyház is aggódik a helyzet miatt, kéri a lakosságot, hogy segítsenek megfékezni a tüzeket.

Daniel Pesce megrendült a helyzet súlyosságának, az emberek szenvedésén, ezért döntött úgy, hogy csatlakozik az önkéntes tűzoltók testületéhez. Az országban több ezren vállalták, hogy részt vesznek a munkában, akár életük kockáztatása árán is. A Buenos Aires-i születésű Pesce 16 éve él Paraguayban, Ñembybem szolgál a Szent Lőrinc-plébánián, ott helyben csatlakozott az önkéntesek csapatához. Elmondta, hogy döntése igazodik ahhoz, amit Ferenc pápa tanít Laudato si’ kezdetű enciklikájában, vagyis hogy gondoskodjunk közös otthonunkról, a bolygónkról. Papként a fiatalokat is buzdítja, hogy óvják a teremtett világot, és igyekszik egyre több fiatalt a plébániához vonzani.

„Amikor tűzoltó vagyok, akkor is pap vagyok, arra kapok meghívást, hogy imádkozzam azokért, akik életveszélyben vannak, és a családtagjaikért” – mondta el Daniel Pesce az Aleteia portálnak. Amikor dolgozik, szívében és lelkében erősen imádkozik, hogy ne okozzon nagy károkat a tűz. Amikor haldoklókkal találkozik, kiszolgáltatja a betegek szentségét.

A múlt héten Areguá városa mellett szolgált önkéntesként, ahol nagy volt veszély, mert az erdőtűz közeledett a lakott területhez. A benzinkút előtt három méterrel sikerült végül gátat szabni a lángok terjedésének.

Elmondta azt is, hogy nagyon szomorú látvány a természet és az állatok pusztulása. Ami a legrosszabb, hogy a tűzesetek 90 százalékát meg lehetett volna előzni, mert ember okozta az elővigyázatlanságából: „Milyen kevéssé szeretjük a teremtett világot!” – tette hozzá. Megerősítette, amit Ferenc pápa is mond, hogy a pénz iránti mérhetetlen vágy képes mindent lerombolni.

A szabadidejét tölti tűzoltással. A járvány idején ismerte meg a testületet, amikor adományt vitt nekik. Nagy örömmel tölti el, hogy segíthet, azzal együtt, hogy a legnagyobb öröme a papi hivatása, szolgálata.

A paraguayi püspökök felhívást intéztek a lakossághoz, hogy segítsenek véget vetni ennek a katasztrófának, ne égessék el a hulladékot, mert ez lángra lobbanthatja az erdőket. Figyelmeztetnek, hogy a tüzek károsítják a természetet és az emberek egészségét is. Arra kérnek minden embert, legyenek a teremtett világ őrzői. A paraguayi statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül 700 ezer család van, akik a törvényi tiltás ellenére elégetik a háztartási hulladékot. Főként a mezőgazdasági területeken élőkre jellemző ez, ott ugyanis nem megoldott a hulladékgyűjtés.

Forrás: Aleteia

Fotó: Aleteia/Padre Daniel Pesce (Facebook)

