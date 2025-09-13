Hortobágyi T. Cirill a Győri Egyházmegyei Zsinaton: Csak a megélt tapasztalat hiteles

Az ötödik napon a liturgikus munkacsoport, a megszentelt életért és a lelkiségi mozgalmakért, valamint a szociális ügyekért felelős bizottságok foglalták össze egyéves munkájuk tapasztalatait.

Minden hívő, szerzetes és pap számára iránymutató a Győri Egyházmegyei Zsinat mottója: „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” Mit jelent számunkra egész konkrétan, hogy Krisztushoz tartozunk? – szólította meg elmélkedésében a jelen lévő paptestvéreket, munkatársakat és a híveket Hortobágyi Cirill OSB főapát. – Ez nem egy szerzetesi privilégium, hanem mindenki számára fontos számvetés.”

A szentmise főcelebránsa a II. Vatikáni Zsinat atyáinak példáját idézte, akiknek be kellett látniuk, hogy nem tudják megfelelően leírni az Egyház szegény mivoltát a Lumen gentium kezdetű dogmatikai konstitúcióban, mert nincs élő tapasztalatuk a krisztusi szegénységről.

Ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, azzal a Szentlélek tanít bennünket; az nem kudarc.

Talán nekünk is van ilyen élményünk, hogy nem értettük Isten döntését egy helyzetben, csak később állt össze, hogy mitől is óvott meg akkor, amikor nem teljesítette valamilyen vágyunkat, kérésünket, amit annyira szerettünk volna – vonta be gondolatmenetébe a szentmisét ünneplő közösséget a pannonhalmi főapát. – A zsinati atyák belátása arra is tanít bennünket, hogy a megélt, átélt, megvalósított tapasztalat az igazán hiteles. Csak arról tudunk igazán hitelesen beszélni, az válik kovásszá a keresztény üzenetből az Egyházban, a társadalomban, a szerzetesközösségeinkben is, amit mi magunk meg is valósítottunk.

Társadalmunk annyi politikai és jogi megoldása azért marad eredmény nélküli, mert csak látszat. Csak külső, felszín az, ahol történik valami. A szavak szintjén marad, de a háttérben, a mélyben másról van szó. Éppen ezért az Egyház feladata elsősorban nem az, hogy értékeket állapítson meg, hanem az, hogy misztériumot ünnepeljen.

Az értékek felmutatása is fontos, de misztériumot ünnepelni anélkül, hogy annak részévé válnék, nem lehet.

Értékekről beszélni anélkül is lehet, hogy valójában megélnénk azokat – figyelmeztetett Hortobágyi Cirill OSB. – Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója a harmadik évezred első napján arról írt, hogy az új évezred Egyházának példaképe Jézus anyja, Mária lesz. Korábban inkább a péteri minta érvényesült, az apostolutódok szerepére figyelt az Egyház.

A ma Egyházának példaképe a Szentlélekkel eltelt, életét Istenre bízó hívő ember, aki egészen közeli és bensőséges kapcsolatban van Jézussal; akinek egyedüli küldetése az, hogy hitből éljen. Ezt szeretnénk megtanulni Jézus anyjától, Máriától, mert a hit került válságba az egyes emberek életében, a közösségek életében – és bizony

a hit nélküli ember, közösség, világ is válságba kerül. A mi életünkben a hit akkor lesz erős, és akkor marad meg, ha mi is bizalmas, élő kapcsolatban maradunk Istennel, miként Mária, a Szentlélek irányításának adjuk át magunkat.

A Szentlélek irányításának átadni magunkat nap mint nap megvalósítandó feladat. Mária egész életére ez volt jellemző: szívébe véste a hallott szavakat, és elgondolkodott az eseményeken. Bizalmas, élő kapcsolatban maradt Istennel.

Minden imádságos jelenlét arra szolgál, hogy a szívünkben megértsük azt, amire az Isten hív. Életünk nagy feladatait, de a hétköznapi feladatokat, az elakadásokat, a sikertelenségeket és a sikereket is le kell tennünk Isten elé.

Ezt a fajta szerzetesi utat járva kerülünk közelebb mindannyian a Győri Egyházmegyei Zsinat mottójához: „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” – hangsúlyozta Hortobágyi Cirill OSB főapát.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír