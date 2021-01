Horvát partnerintézménye megsegítésére buzdít a Pázmány egyetem

Az elmúlt hetekben számos híradás jelent meg a Horvátországot sújtó földrengéssorozatról. A december 28-án és 29-én bekövetkezett rengések következtében több településen – főként Petrinja és Sziszek környékén – rendkívüli károk keletkeztek. (A helyzetet súlyosbítja, hogy e területen 2020 tavaszán már volt egy földrengéssorozat, amely akkor is jelentős károkat okozott.) A földmozgások által lerombolt városokban és falvakban sok ember hajléktalanná vált, a vallási és kulturális örökség jelentős része pedig elpusztult vagy súlyosan megrongálódott.

A veszteségekben a Horvát Katolikus Egyetem hallgatói és munkatársai közül is sokan érintettek, ezért kötelességünknek érezzük, hogy együttérzésünket és segítő szándékunkat partneregyetemünk felé tettekben is kifejezzük.

A zágrábi egyetem vezetésétől kapott tájékoztatás szerint a földrengés okozta károk enyhítésének közvetlen támogatására leginkább a Horvát Katolikus Egyetem által alapított Szolidaritási Alapon keresztül van lehetőség. A katasztrófa sújtotta területeken a legnagyobb problémát a megfelelő elszállásolás jelenti. A hőmérséklet az év ezen időszakában gyakran nagyon alacsony, és még mindig vannak, akik kevésbé védett helyen, az időjárás viszontagságainak kitéve várják a mielőbbi megoldást.

Jelen felhívásunkkal elsősorban a földrengés következtében krízishelyzetbe került egyetemi hallgatók, oktatók és munkatársak, illetve családjaik támogatását szeretnénk segíteni.

Bízunk benne, hogy ezen összefogáshoz aktív hallgatóként, öregdiákként vagy munkatársként sokan csatlakoztok, s így együttes segítségünkkel valóban felgyorsulhatnak a folyamatok. Elsődleges cél, hogy a rászoruló családok átmeneti elszállásolása mielőbb megtörténjen, és ezzel párhuzamosan a helyreállítás is a lehető leggyorsabban haladjon.

Felajánlásokat a Horvát Katolikus Egyetem Szolidaritási Alap javára lehet tenni: IBAN: HR1123400091110353987 SWIFT/BIC: PBZGHR2X Description: CUC Donation Solidarity Fund

A két egyetem együttműködésének keretében 2021 őszétől egy közös szoftvermérnöki mesterképzést tervezünk indítani, amelyben különös hangsúlyt kap a társadalomtudományi adatelemzés. A kooperáció emellett számos bölcsészettudományi területet is érint. Az Erasmus keretén belül a pszichológia, a szociológia és a kultúrtudományok, valamint az újságírás, a történelem és a régészettudomány emelhető ki leginkább. Ugyanakkor a két egyetem között a 2019-ben létrejött együttműködési megállapodás előtt is volt kapcsolat, hiszen a szíriai Margat várának feltárásában – amelyet a BTK Régészettudományi Intézete koordinált – horvát hallgatók is közreműködtek.

Segítsük együtt horvát partneregyetemünk bajbajutott hallgatóit és munkatársait!

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapja

Fotó: Hrvatsko katoličko sveučilište

Magyar Kurír