Horvátországi csipkekülönlegességeket állítanak ki Pécsen

A sokszínű kulturális eseménysorozatot Horvátország függetlensége nemzetközi elismerésének 28. évfordulója alkalmából, valamint annak tiszteletére szervezik, hogy 2020 első felében Horvátország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. A csipkekiállítás január 15-én, szerdán 10–21 óráig tekinthető meg. Az eseményen köszöntőt mond Drago Horvat pécsi horvát főkonzul és Vesna Karavanić, a Pag szigeti idegenforgalmi egyesület igazgatója.

A világhírű pagi csipkék abban különböznek a többi kézimunkától, hogy vékony, mégis kemény fonalból készülnek. A ritka alkotások mellett az érdeklődők megtekinthetik a horvát kulturális egyesület műsorát, divatbemutatót, valamint fotókiállítás is nyílik, mely a pagi fotósklub tagjainak képeit mutatja be. Emellett vendégként jelen lesznek a csipkéket készítő asszonyok, valamint egy Pag szigetén található bencés apátság és sajtüzem kiállítói is.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

