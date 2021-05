Hősök csak hősök nyomán születnek – Szentmise a Don-kanyar-emlékkápolnánál a hősök vasárnapján

Tudjuk, hogy a legfontosabb az életben a család, a nemzet és a haza, a becsületesség, valamint a tisztesség. De látjuk azt is, hogy ezek időről időre megkérdőjelezett értékek, mintha nem volna minden emberi élet szent, mintha nem lenne világos a természet törvényében, hogy az embert Isten teremtette saját képmására, az isteni elgondolás szerint – fogalmazott szentbeszédében Spányi Antal. – Úgy teszünk, mintha megkérdőjelezhető és felülírható lenne, mi a nemzet. Pedig kinek-kinek megvan a hazája, az otthona, amely számára szent, és amelynek földje eltemette elődeit; ahol múltjának történelme zajlott. Úgy teszünk, mintha mindez eltörölhető lenne egy tollvonással. Ma azokra emlékezünk, akik nemcsak tudták, mik az örök emberi értékek, hanem meg is élték azokat. Készek voltak a legtöbbet, az életüket is odaadni áldozatul, a nemzetért, az országért, a családjukért.

Nemcsak emlékeznünk kell azokra, akik világosan látták az örök értékeket, és készek voltak a legtöbbet adni másokért, hanem példájukból erőt kell merítenünk saját életünkre is. Fejet hajtunk előttük, akik igazán a legtöbbet tették, akikben nem volt megalkuvás. Az életük tisztességes helytállás volt, és nem lehetünk méltó utódok, ha csak emlékezünk, és nem próbáljuk meg példaként állítani őket magunk elé, neveléssel, példamutatással, történetük elbeszélésével. Mert a bennünket felváltó nemzedékek fiataljai számára is tovább kell adnunk emléküket, hiszen csak a hősök nyomán születnek hősök, csak a tisztán látó emberek tudnak tiszta tanítást átadni – hangsúlyozta a főpásztor. – Azok, akiknek rend van a szívében-lelkében, akiknek kész az életük a legnagyobb áldozatra is. A népnek, melynek tagjai képesek így gondolkodni, nem kell félnie, mert lesz jövője.

Beszéde végén a megyéspüspök így fohászkodott: „Adja az Úr, hogy a magyarnak így legyen mindig jövője. Adjon megnyugvást, békét a hősöknek, adjon nekik örök életet a mennyben, segítsen bennünket, hogy példájukat, ha kell, képesek legyünk követni, ha ezt kéri tőlünk a haza.”

A szentmise után koszorúkat helyeztek el az ismeretlen katona sírjánál, tisztelegve az idegen földön elesett magyar katonák és minden magyar katonahős áldozatvállalása előtt. A Székesfehérvári Egyházmegye és a Magyar Honvédség Parancsnoksága nevében Spányi Antal püspök és Czigler Zalán alezredes, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred törzsfőnöke, a Pákozdi Katonai Emlékpark–Nemzeti Emlékhely nevében Görög István nyugalmazott ezredes, ügyvezető igazgató, Oláh László szakmai vezető, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség nevében Berdó Gábor Károly, a szervezet elnöke helyezte el az emlékezés virágait, valamint lerótták tiszteletüket a Történelmi Vitézi Rend tagjai is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír