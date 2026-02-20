Humanitárius válság és missziós szolgálat az etiópiai Oromiában

A misszionáriusok tevékenysége

„Kelet-Baléban, Laga Hidhában vagyunk, ahol a női nemiszerv csonkítása és a korai házasságok elleni képzéseket tartunk” – mondják a Robei Apostoli Prefektúra szolgálatában álló misszionáriusok, akik az Etiópiában töltött évek során tapasztalt bizonytalanság, az akadályok és a nehézségek ellenére is folytatják tevékenységeiket ebben a térségben, amely az ország egyik legszegényebb, többségében muszlimok lakta régiója.

„Több mint három éve dolgozunk ezen a területen – Angelo Antolini kapucinussal, az apostoli prefektussal egyetértésben –, egy városkában, amely háromórányira fekszik Nyugat-Bale fővárosától, Robétól. Célunk a nőket sújtó hagyományos gyakorlatokkal kapcsolatos szemléletformálás” – mondja Emanuele Ciccia atya.

Belső elvándorlást okoz a szárazság, az éhínség

„Nemrégiben egy kopár földterületen nők tucatjait láttuk, amint ágakból és műanyag fóliákból építenek kunyhókat. A szárazság és az éhínség által különösen sújtott területekről menekültek el – folytatja a misszionárius. – Kérdésünkre, hogy miért jöttek ide, azt válaszolták: »Itt legalább észrevesznek minket. Azért jöttünk, hogy elmondjuk a kormánynak: ’Meghalunk. Nincs vizünk!’« Másnapra a kunyhók száma már jócskán megnőtt… több mint 150 nő és gyermek volt ott. Csak néhány zsák rizst tudtunk nekik adni. Azután játszottunk a gyerekekkel. Az embereknek néhány percre jobb kedvük lett… még a felnőttek is bekapcsolódtak a játékba!”

„A válság Kelet-Baléban folytatódik… számunkra újabb hívás, hogy melléjük álljunk! Különleges kihívás lesz jelen lenni és dolgozni egy olyan városban, ahol nincs katolikus templom, amelyre hivatkozhatnánk a bemutatkozáskor” – zárja gondolatait Emanuele atya, imára buzdítva mindenkit ezen az új missziós úton.

Oromia Etiópia legnagyobb és legnépesebb szövetségi állama, amely az ország középső és déli területeit foglalja el, magában foglalva a fővárost, Addisz-Abebát is. A területen a mai napig gyakoriak a fegyveres összecsapások és zavargások. Laga Hidha egyfajta senkiföldje Oromia és Szomália szövetségi állam határán. (Utóbbi etiópiai állam neve azonos a határos ország nevével, nem véletlenül – ugyanis a szomáli etnikumú egységes területet a 19. századi gyarmatosítás során osztották két részre – a szerk.) Bár közigazgatásilag Oromiához tartozik, a lakosság nagy része szomáli eredetű vagy velük szoros rokonságban álló klánokból áll. Forrás és fotó: Wikipedia

Forrás: Fides

Fotó: en.villaregia.org (archiv fotó a robe-i misszióról)

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír