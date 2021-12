Hűségesnek maradni Istenhez – Centenáriumi hálaadó szentmisét ünnepeltek Sopronban

A szentmisén jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője és Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere.

A főpásztor szentbeszédében a napi evangélium kapcsán elmélkedett (Mt 21,28–32). Rámutatott: Jézus példabeszédében az Isten és az ember viszonyát kívánta értelmezni. A szentírási részletben az Atya egyformán viszonyul mindkét gyermekéhez, fiának szólítja mindkettőt. Isten számára ugyanis minden ember egyenlő, mivel mindannyian Isten teremtményei vagyunk. A zsidó vallási vezetők azonban ezt a tényt nem egészen így gondolták, mivel önmagukat kiválasztottnak és embermivoltukban is többnek gondolták magukat azoknál, akik nem osztoztak velük a hitben.

Nem elegendő ismernünk Isten törvényeit, azokat valóra is kell váltanunk – emelte ki Veres András. – Jézus két magatartást állít szembe példabeszédében: az egyik elutasítólag szól a jézusi tanításról, a másik pedig elismeri, értékesnek tartja a tanítást, azonban tettekre nem váltja. Adventben mi is tegyük fel a kérdést: Vajon mi melyik fiúhoz hasonlítunk? Válaszkeresésünkben fel fogjuk ismerni, hogy életünk különböző szakaszaiban változóan hasonlítunk a példabeszédben megismert két fiúhoz. Nem ritkán meg kell küzdenünk önmagunk vágyaival, indulataival, makacsságaival, hogy Isten törvényeit kövessük. A magukat jó kereszténynek vallók között is bőven akadnak mindkét csoporthoz tartozók – nem elég tehát csak elismerőleg szólni a keresztény értékrendről, követni is kell azt, különben csak látszatkeresztények maradunk.

Jézus a maga életútjával mutat rá, hogy hűségesnek maradni az Atya akaratához még neki sem volt könnyű (gondoljunk a pusztában való megkísértettségre vagy szenvedésére az Olajfák hegyén). Vannak viszont, akik elutasító magatartásukat megbánva később mégis Isten felé fordulnak, ezért mondja az evangéliumban Jézus hallgatóinak: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában” (Mt 21,31). No nem a bűneik miatt, hanem a megtérésük okán – tette hozzá a püspök.

„De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!” – ez a jézusi figyelmeztetés azonban nemcsak a korabeli zsidóságnak szólt – mutatott rá Veres András. – Aki az evangélium, az Egyház igehirdetését elutasítja, Jézust utasítja el ma is. A prófétáknak pedig feladatuk volt, hogy mind a bűnösöket, mind az igazakat felrázzák. A szokásossá vált vallásosságból fel kell ébreszteni az alvókat is – ezért van az adventi idő. Adventben arra hív bennünket az Egyház, hogy mindnyájunknak szükséges a bűnbánat útjára lépni. Törekednünk kell rendíthetetlenül hűségesnek maradni Istenhez, aki meghívott bennünket. Aki nem hűséges Istenhez, nem tud embertársaihoz – házastársához, barátaihoz, nemzetéhez – sem hűséges maradni.

A hűség alapja az őszinte, tiszta szeretet. Adjunk hálát, hogy száz évvel ezelőtt e város lakói a hűség mellett döntöttek, és mindnyájan akarjunk megújulni egymás iránti szeretetünkben, hogy hűségesek tudjunk maradni házastársunkhoz, barátainkhoz, városunkhoz, és nemzetünkhöz. Segítsen minket ebben a mindenható Isten! Ámen – zárta szentbeszédét az MKPK elnöke.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: MTI

Magyar Kurír