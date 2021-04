Húsvéti ajándékkártyákkal kedveskedtek az egészségügyi dolgozóknak a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

A Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai még a nagyhét folyamán több ezer ajándékkártyát juttattak el az egyházmegye kórházaiba – olvasható a Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján. A kártyák a húsvét üzenetét közvetítik a nap mint nap a betegekért küzdő, őket gyógyító és ápoló dolgozóknak. „Tiéd már a szabadság, az Élet teljessége” – olvasható az áldás szövegében.

A képen a kivirágzott kereszt a feltámadás valóságát és örömét szimbolizálja, amely a mai helyzettel párhuzamba állítva arra irányítja a figyelmet, hogy a nehéz, embert próbáló idők egyszer véget érnek. A húsvét ma is a reményt erősíti, közvetíti. Most is szabadok vagyunk a szeretetre és arra, hogy embertársaink javán munkálkodjunk.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Magyar Kurír