Huszadik alkalommal szerveztek MÉCS Napokat társra vágyóknak

A Budapesten megrendezett lelkigyakorlat ezúttal is több mint negyven résztvevőt vonzott az ország minden részéből. A MÉCS és a párKatt.hu által közösen szervezett programon – amelyen férfiak és nők közel fele-fele arányban vettek részt – mindenki a maga korosztályával beszélgethetett önismeretről, emberi kapcsolatokról, hitről.

A párKatt.hu katolikus társkeresőre olyan egyedülállók regisztrálnak, akiknek közös a hitük, az értékrendjük, és kifejezetten a szentségi házasság a céljuk. Ennek köszönhető, hogy működése elmúlt tizenkét éve alatt több száz komoly párkapcsolat, eljegyzés, esküvő jött létre a honlap segítségével.

A párKatt.hu-tagok számára szervezett MÉCS Napokon a társkeresőre regisztráltak személyesen is találkozhatnak, ismerkedhetnek. A program azonban elsősorban az emberi és a hitbeli elmélyülést segíti. A mostani, huszadik „társkeresős” MÉCS Napok végén, a zárókörben a résztvevők így tekintettek vissza a lelkigyakorlatra:

„Rengeteg értékes tanítást kaptam.”

„Iránytű az életemhez ez a pár nap, ami itt történt. Nagyon-nagyon jókat beszélgettünk a csoportban.”

„Úgy megyek el innét, hogy kezdek hinni.”

„Kicsit irányvesztettnek éreztem magam. Ennyi idő alatt nem tudtam mindent megoldani, de a magok el lettek vetve. A gyengeségeimen fogok dolgozni.”

„Érdemes lenne bocsánatot kérnem a bátyámtól egy bizonyos dolog miatt.”

„Nagyon elveszett voltam, új lendületet kapott a hitem. Hajlamos vagyok a maradék időbe tenni az imát. Az Istentől eltávolodás a gondolatokban kezdődik. A gondolataimra fogok figyelni, hogy milyen gondolatot engedek magamba, hogy melyiket hessegetem el, melyiket ápolom. A gondolatokat követik a tettek.”

„Rengeteg inger ért, rengeteg tapasztalat, rengeteg munkám lesz még ezzel.”

„Nehéz volt. Olyan dolgokba kellett belegondolnom, amikbe nem szívesen gondoltam bele.”

„Beugrottam a mély vízbe. Kezdő vagyok. Van egy részem, amelyik nem hisz. Azt, hogy imádkoztak értem, megkönnyeztem. Azt az érzést adta, hogy nem vagyok egyedül.”

„Van olyan családtag, akit elhanyagoltam az utóbbi időben. Az imák kezdtek kimaradozni. Ehhez kaptam lendületet.”

„Mindig ki akartam érdemelni Isten szeretetét. Sokat adott az atya mondata, hogy Isten jelenlétében formálódhatom tökéletessé, magamtól nem megy.”

„Régi vágyam volt, hogy olyan közösséghez tartozzam, akik hasonlóan gondolkodnak, éreznek. Nagyon jól éreztem magam.”

„Az istenkapcsolatomban való elakadásra tekintettem rá, hogy ez hol gyökerezik.”

„Jó azt megélni, hogy az ember nincs egyedül a félelmeivel, a küzdelmeivel, a fájdalmaival. Erőt ad. Mélységeket, találkozásokat, tiszta tekinteteket, szeretetet, elfogadást, a szombat esti áldást viszem magammal. Megélhettem az apai szeretetet.”

„Ismerősök mondták, hogy a MÉCS jó, de azt nem gondoltam, hogy ennyire.”

Szöveg: Ménesi Krisztina

Fotó: párKatt.hu/Pexels

Magyar Kurír