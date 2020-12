Húszéves a győri szeminárium lapja

A győri szeminárium közel négy évszázados fennállása alatt a papnövendékek körében mindig megvolt az igény arra, hogy tudományos, irodalmi, ismeretterjesztő és hitéleti munkáiknak helyet biztosítsanak egymás között, és más szemináriumok növendékeivel is megosszák azokat. Ehhez természetesen az a szándék is hozzátartozott, hogy a másik gondolataiból, tapasztalataiból és lelki élményeiből önmaguknak is merítsenek.

Országosan is a ritkaságok közé számított ez a lap, amelyet sokáig kézzel írtak és másoltak, melynek egyes számait a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őrzi már az 1860-as évektől. Kezdetben hetente jelentek meg a papnövendékek írásai, amelyeket egymás között kézről kézre adtak. Később évente akár négy-hat szám is megjelent, nagyobb terjedelemben és jobban, szebben összeállítva. Ez a kiadvány azért is különleges, mert a győri szemináriumban élő és tanuló kispapok, a későbbi lelkipásztorok első írásait őrizte meg az utókornak és őrzi mind a mai napig. Bár az újság többször megszűnt, de – ugyan különböző címekkel – mindig újraindult, mivel volt igény a hasonló publikációkra.

Így van ez mind a mai napig, azzal a különbséggel, hogy a technika fejlődésével a kor kihívásainak megfelelve szeretnék évente kétszer közreadni ezt az újságot. Ebből mindig részesülnek a magyar püspökök, a győri és a szombathelyi egyházmegyés papok, illetve lassan két éve a híveknek is lehetőségük van arra, hogy olvashassák.

A jeles jubileum megünnepelésére azzal is készültek, hogy az újságnak új, modernebb formát adtak. A jubileumi lapszám 2000 példányban jelent meg.

A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet UtCA című kiadványa megrendelhető az utca@bjhf.hu e-mail címen.

Forrás és fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Győr

Magyar Kurír