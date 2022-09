Huszonöt éves a Máltai Szeretetszolgálat dányi csoportja

1997 augusztusában tizenöt alapító tag részvételével alakult Dányban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csoportja. A szervezet negyed évszázada gondoskodik a településen és a környező falvakban élő rászoruló emberekről. Több mint húsz éven át rendszeresen látogattak krónikusbeteg-osztályokat, segítették az ápolók munkáját, fürdették, etették és beszélgetéssel, imádsággal kísérték a bent fekvő magányos, idős betegeket.

Szamosvölgyi Attiláné csoportvezető elmondta, huszonöt évvel ezelőtt úgy érezték, jótékonyságra kaptak meghívást, ezért meglátogattak több környékbeli máltai önkéntes csoportot, és a tőlük kapott tanácsok alapján megalapították a dányi szervezetet. „A közösségünket a teljes odaadás jellemzi. Nincs olyan, amire nemet mondanánk, ha azzal segíthetünk. Az országos programokba hatalmas lelkesedéssel kapcsolódunk be. Néhány hónapja rendszeresen járunk a BOK csarnokba a menekülteket ellátni az önkormányzattól kölcsönkapott kisbusszal, így kilencen tudunk menni egyszerre. De minden évben bekapcsolódunk az »Adni öröm!« akcióba is, ha pedig árvíz vagy bármilyen katasztrófahelyzet van, jelentkezünk szolgálatra.”

Az országos máltai akciók mellett az állami és önkormányzati intézményekkel, családsegítő szolgálattal, a szociális bizottsággal együttműködve támogatják a helyi rászoruló, bajba jutott embereket. „Minden évben meghívjuk a magányosokat karácsonykor egy közös étkezésre, megrendezzük a jubiláló házasok napját, amikor a templomban megújítják a fogadalmukat, mi pedig egy szál virággal és egy emléklappal köszöntjük őket a Máltai Szeretetszolgálat nevében. Minden hónapban a raktárunkban kirakodást rendezünk, amikor a nehéz helyzetben élők eljöhetnek, amit tudunk, adunk nekik. Emellett az iskolás gyerekeknek rendszeresen tartok meridiántornát, amit Eőry Ajándok doktortól tanultam, és így a gyerekek is megismerkedhetnek velünk, máltaiakkal” – mondta a csoportvezető.

Gódor Lajosné, a település polgármestere és a csoport egyik alapító tagja elmondta, a falu számára is fontos, hogy van egy ilyen erős közösség, amelyről az emberek tudják, hogy ha baj van, számíthatnak rájuk. „Karácsonykor két-háromszáz egyedülálló, magányos embernek, nehéz sorsú családnak és a településen élő roma családoknak is viszünk mi, máltaiak személyesen házhoz élelmiszercsomagot és ajándékot, nemcsak itt, Dányban. Kókára és a közeli településekre is elmegyünk. Ha a központba jelzés érkezik, hogy valamely környező faluban szükséget szenved valaki, akkor meglátogatjuk, és amiben tudunk, segítünk. Polgármesterként minden újszülöttet meglátogatok, és a kis ajándékcsomagba, melyet viszek a családnak, igyekszem mindig valami kis máltai emléktárgyat is beletenni.”

A jubileumot az önkéntes csoport és a megjelent mintegy kétszáz vendég szentmisével ünnepelte, melyet Kozma Imre atya, a segélyszervezet alapító elnöke celebrált, a helyi plébánossal, Kozsuch Zsolttal és a Kolozsvárról érkezett Ferencz Antallal együtt.

Kozma Imre prédikációjában arra buzdította az önkénteseket, hogy továbbra is Isten ügyét szolgálják a nyolcágú kereszt jegyében, mely a világ négy égtája felé sugárzó szeretet jelképe is.

„Könnyű kinyitni az ajtót, ha valakit be akarunk engedni, sokkal nehezebb kinyitni a szívünket. Pedig minden embernek az igazi otthona a másik ember szívében van. Huszonöt évvel ezelőtt itt, Dányban is kimondtuk azt a nagyon fontos üzenetet, amely a világ megmentése és az ember új életének a hordozója lehet. Ez a máltai üzenet, a hit védelme és a rászorulók támogatása. Ki menti meg a világot? Az Isten, aki az élet ajándékát sugározza felénk, azt, hogy »szeretlek«. Nekünk, embereknek erre az egyetlen biztatásra van szükségünk, hogy valaki mondja azt, hogy »szeretlek«. Nagyon szeretném, ha a testvérek ezt a rövidke szót mélyen elrejtenék a szívükben, hogy naponta szólítgasson bennünket. És ki menti meg az embert? Az, aki szolgálja a másikat” – fogalmazott a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke.

Az ünnepi szentmise után Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának vezetője köszöntötte a jubiláló önkéntes csoportot, majd a régió legmagasabb kitüntetését, a Szolgáló Szeretet Díjat adományozta Szamosvölgyi Attiláné alapító-csoportvezetőnek. Emellett egy, a Máltai Lovagrend és segélyszervezeteinek patrónáját, a Filermói Boldogasszonyt ábrázoló ikonképet adott át Gódor Lajosné alapító tagnak, megköszönve szolgálatát és támogatását.

Az évforduló alkalmából a Máltai Szeretetszolgálat dányi csoportja befogadta a Hajléktalan Jézus szobrát, mely a következő hetekben megtekinthető a dányi művelődési ház előcsarnokában.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír