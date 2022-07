Huszonöt éves a székelykeresztúri ifjúsági csoport

A közösséget formáló plébánosok, hivatásukban a fiatalok között kibontakozó egykori gyakorlati éves kispapok (ma már felszentelt papok), huszonöt év generációinak tagjai emlékeztek vissza életük meghatározó időszakára a találkozón. Az elmúlt évek legfontosabb momentumait emlékkötetben is megörökítették.

A papokkal együtt megközelítőleg 40-50 régi ifis vett részt a jubileumi találkozón, így a férjekkel, feleségekkel, gyerekekkel kibővülve népes társaság gyűlt össze a kétnapos rendezvényre.

Az ificsoport közössége életük alakítójává vált, itt tapasztalták meg a feltétel nélküli elfogadást, a közösség tükrében megismerték önmagukat, fejlődtek társas készségeik és kompetenciáik, megtanulták az elfogadást, felismerték a sokszínűség értékét, miközben Istennel való kapcsolatuk is mélyült. Szembesültek korlátaikkal, ugyanakkor a bennük rejlő lehetőséget is felismerték. A kisebbek megtanultak ráhagyatkozni a nagyobbakra, akik egyben példaképeikké váltak, amikor pedig ők váltak nagyobbá, átvették a felelősséget, a csoport- és közösségvezetésbe is belekóstoltak. Ificsoportos éveik révén a tágabb közösség, a társadalom alakítóivá váltak. A résztvevők között volt olyan, aki a közösség tagjaként érezte meg Isten hívását, jelenleg pedig már papként szolgálja Egyházát; de olyan is, aki itt ismerte fel, hogy Isten mégsem a papi pályára hívta őt, és más talentumaival gazdagítja Isten népét.

Szombat reggel a plébánia teraszán kötetlen beszélgetéssel, kávézással indult a találkozó. Felidézték az ificsoport alakulásának történetét, illetve számtalan fontos momentumot és mondatot, ami megragadt, és a mai napig éltető erő számukra.

A szombati találkozót szentmisével koronázták, amelyen az egybegyűltekkel együtt ünnepelt a keresztúri katolikus közösség is. Kovács Péter jelenlegi kézdivásárhelyi plébános volt a szentmise főcelebránsa. Portik-Hegyi Kelemen jelenlegi marosludasi főesperes mondott szentbeszédet, amelyben a találkozások életet átformáló erejét hangsúlyozta. A közös fotózkodást és vacsorát követően éjjelbe nyúlóan folytatódott a nosztalgiázás, a kapcsolatok felélénkítése.

Vasárnap reggel a résztvevők ifjúsági szentmisével kezdték a napot, amit bográcsozás követett. A nagyobb gyerekek focimeccset vívtak az apukákkal, a kisebbek ismerkedtek egymással. Az egyébként vágyott eső sem szegte kedvét a társaságnak, akik a fedett teraszon folytatták a beszélgetést.

A teljes cikket ITT olvashatják.

Szerző és fotó: Szász István Szilárd

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír