Ibrányban rendezték meg a VI. Tanoda Olimpiát

Hazai – 2025. szeptember 3., szerda | 9:01
25

Augusztus 27-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ibrány adott otthont a VI. Tanoda Olimpiának, amelyen több mint 600 résztvevő gyűlt össze az ország 26 településéről. A rendezvényen tanodás gyerekek, kísérők és szervezők vettek részt, hogy együtt ünnepeljék a sport és a közösség erejét.

A hodászi tanoda is képviseltette magát az eseményen, és büszkén térhettek haza: Horváth Rómeó József az egyéni ugróiskola versenyszámban aranyérmet szerzett.

Ez a kiemelkedő teljesítmény nemcsak a tanoda, hanem az egész közösség számára hatalmas büszkeséget jelent. 

A rendezvényen jelen voltak a Nyíregyházi Egyházmegye Tanoda Irányító Szervezete (NYETISZ) fenntartásában működő tanodák is, melyek diákjai szintén aktívan részt vettek a különböző versenyszámokban.

A gyerekek nemcsak sportélményekkel gazdagodtak, hanem új barátságokat is kötöttek, amelyek tovább erősítik a tanodás közösségek összetartozását.

A Tanoda Olimpia így ismét bebizonyította, hogy a sport remek lehetőség a tehetségek kibontakoztatására és a közösségépítésre.

Szöveg és fotó: Rézműves István Zsolt/Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

