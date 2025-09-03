Ibrányban rendezték meg a VI. Tanoda Olimpiát

A hodászi tanoda is képviseltette magát az eseményen, és büszkén térhettek haza: Horváth Rómeó József az egyéni ugróiskola versenyszámban aranyérmet szerzett.
Ez a kiemelkedő teljesítmény nemcsak a tanoda, hanem az egész közösség számára hatalmas büszkeséget jelent.
A rendezvényen jelen voltak a Nyíregyházi Egyházmegye Tanoda Irányító Szervezete (NYETISZ) fenntartásában működő tanodák is, melyek diákjai szintén aktívan részt vettek a különböző versenyszámokban.
A gyerekek nemcsak sportélményekkel gazdagodtak, hanem új barátságokat is kötöttek, amelyek tovább erősítik a tanodás közösségek összetartozását.
A Tanoda Olimpia így ismét bebizonyította, hogy a sport remek lehetőség a tehetségek kibontakoztatására és a közösségépítésre.
Szöveg és fotó: Rézműves István Zsolt/Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség
Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye
