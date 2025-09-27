Ideiglenesen zárva tart a máriakéméndi Nagyboldogasszony-kegytemplom

A máriakéméndi kegyhely tájékoztatása szerint a napokban a kegytemplom födémszerkezetéből kiszakadt és a földre zuhant egy gerenda darabja, így mindaddig, amíg a födém javítása és teljes körű felújítása el nem készül, a máriakéméndi kegytemplom nem látogatható.
A kegytemplom födémszerkezete az épület öt évvel ezelőtti külső felújításakor csak ideiglenes megerősítést kapott. Az esetet követően pedig megállapítást nyert, hogy a födém- és fiókgerendák végei a szú és házi cincér okozta károk miatt életveszélyes állapotban vannak, a romlás állapota pedig felgyorsulni látszik az utóbbi időben.
A fentiek miatt Felföldi László megyéspüspök elrendelte a templom ideiglenes bezárását, mindaddig, míg a födém javítása és teljes körű felújítása el nem készül.
A lezárt templomban minden szertartás szünetel. A szeptember 27-én 16 órára meghirdetett szentmise a Máriakéménd település központjában található Szent Márton-templomban lesz, melyet főtisztelendő Szép Attila pécsi plébános celebrál.
Az október 8-ai búcsú elmarad. A további szertartások a máriakéméndi Szent Márton-templomban kerülnek megtartásra.
A kegyhelyre látogató csoportokat és szállóvendégeket a továbbiakban is fogadják (kolostor, zarándokszállás, Templom-forrás, parkséta és a kálvária megtekintésével), de a templom látogatása nem lehetséges.
Ahhoz, hogy a kegytemplom újra használható legyen, a kárfelmérés szerint sokkal jelentősebb anyagi forrásokra lesz szükség, mint ami korábban látszott. Ezért a közösség a hívek és a kegytemplomot szívügyüknek érzők segítségét kérik.
Adományokat az Olaszi Plébánia, Máriakéménd filia 50100026-12002009 számú bankszámlájára várnak „Kegytemplomra” közleménnyel.
Külföldről érkező utalás esetén az IBAN szám: HU91 5010 0026 1200 2009 0000 0000.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Máriakéméndi kegyhely
Magyar Kurír
