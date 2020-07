Az online térbe költözik idén a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó is

A többnapos eseménynek az online tér nyújt otthont: nagyrészt Csíksomlyóról közvetítenek majd, de más helyszínekről is lesz bejelentkezés – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet hétfőn délelőtt tartottak a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Háznál.

Nem hiába „Vegyétek és egyétek” (Mt 26,26b) az idei találkozó mottója: azt szeretnék, hogy érezzék a fiatalok, a fizikai távolság ellenére is együtt vannak. A lelki elmélyülésre és az Istennel való kapcsolat építésére hívják őket. A szervezők bíznak abban, hogy a program, a meghívottak, előadók megfelelőek lesznek erre.

Mint azt Kállai Emánuel, az esemény egyik főszervezője elmondta, a kialakult járványügyi helyzet miatt nagy dilemmába került a teljes szervezőcsapat. Számba vették a rendezvény elhalasztásának és eltolásának a lehetőségét is, ám végül az online találkozó szervezése mellett döntöttek.

A szervezés folyamán látták be, hogy mennyi lehetőséget és egyben veszélyt tartogathat az online CSIT. A legnagyobb lehetőség abban áll, hogy ilyen formában megszűnik a fizikai távolság korlátja, hiszen olyan előadókat is meg tudnak szólítani, akik egyéb formában elérhetetlenek lennének a találkozó számára. Ez az állítás nemcsak az előadókra, de a résztvevőkre is igaz: arra számítanak, hogy nemcsak a székelyföldi fiataloknak, hanem minden magyarul beszélő, fiatal kereszténynek értéket tud képviselni a rendezvény.

Kállai elmondta, az elsődleges kihívás, amivel szembe kellett nézniük, a rendezvény találkozó jellegének átörökítése az online felületre. Sikerült összerakniuk egy olyan koncepciót, ami a tábori hangulatot fenn tudja tartani.

„Azt gondolom, akkor fogunk sikeres rendezvényt zárni, ha hitvilágunkat, elhívatásunkat úgy tudjuk megmutatni a nagyvilág számára, hogy az pozitív példa, életerő legyen.”

A találkozó programjáról Kerekes Csilla főszervező beszélt. A program szempontjából igyekeztek valamilyen szinten megtartani mindazt, ami a CSIT jellegzetessége, így például a szentségimádást, a tanításokat, a reggeli imákat, a kiscsoportokat. A meghívottak között szerepel Pintér Béla, az Euchariszt Zenekar, Csókay András idegsebész, Böjte Csaba ferences szerzetes. A napi tanításokat korosztályonként tartja Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, Guia Hugó ferences testvér, Sajgó Szabolcs hitoktató és Jakabos Barnabás jezsuita.

„A CSIT-et évek óta úgy szervezik, hogy a résztvevőket kiscsoportokba osztják. Ettől válik a sokszáz fős rendezvény mégis családiassá, ennek a segítségével tudjuk a hallottakat elmélyíteni a beszélgetésekben, és ugyanez adja meg a lehetőséget nekünk arra, hogy igazi, mély barátságok szülessenek minden évben” – mondta Kerekes István, a szervezőcsapat tagja. – A tanítások a kiscsoportok nélkül személytelenek, és hamar elfelejtődnek. És még ennél is fontosabb, hogy az Isten mindenkit másnak teremtett, és mindenki a maga sajátosságaival, egyéni véleményével megérdemli, hogy rá figyeljenek, akkor is, ha a rendezvény szinte ezer fiatalt mozgat meg.

Idén teljesen más lesz a CSIT, mint az előző években. Nagyon sok eszközében, helyzetében megújul, megváltozik, mert a „maradj otthon” körülmények ezt követelik. Ennek érdekében nagyon sok új dolgot és eszközt kellett megismerniük, és a fiatal önkénteseknek is sok újdonsággal kell szembesülniük.

Az eseménnyel kapcsolatos információkat a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó hivatalos Facebook-oldalán teszik közzé a következő időszakban.

Forrás és fotó: Romkat.ro

