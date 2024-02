Idén is hirdet akolitusképzést a Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye első alkalommal 2023 februárjában hirdetett akolitusképzést, melynek időtartama két év. A képzés első éve már elkezdődött, azonban a folyamatos érdeklődésre való tekintettel az Egyházmegyei Hivatal lehetőséget biztosít a kurzushoz történő időközi csatlakozásra, továbbá 2024. szeptemberi kezdéssel új képzési alkalmat hirdetnek, melyre várják a jelentkezéseket.

Az akolitusok feladatairól a II. Vatikáni Zsinat rendelkezett. Az akolitusok az Eucharisztia rendkívüli szolgálói, szükség esetén a szentmiséken való áldoztatást, valamint a szent edények purifikálását (elöblítését, megtörlését) is végzik, emellett a templomon kívüli helyszíneken, kórházakban, idősek otthonában is kiszolgáltathatják az Oltáriszentséget a betegek és az öregek részére. Ezek mellett aktívan közreműködnek a közösségépítésben, igeliturgiát vezetnek és temethetnek is. Az akolitus a konkrét feladatokat a plébánosa útmutatásai alapján végzi.

A képzés időtartama két év, szombati napokon megtartott képzési alkalmakkal. A kurzus első része hét alkalomból álló online képzés közösségszervezés tárgyban. A kurzus második része négy alkalomból álló alapképzés biblikum, teológia, szentségtan, illetve liturgika tárgyakban, jelenléti oktatás keretében. A követelményeknek eleget tevő jelöltek számára az első képzési év lektorrá avatással, a második év akolitussá avatással zárul.

Az akolitusképzés ingyenes, helyszínét a jelentkezők számának és térbeli eloszlásának függvényében határozza meg a Pécsi Egyházmegye.

A jelentkezés feltételei:

– büntetlen előélet

– betöltött 30. életév

– kitöltött jelentkezési lap

– a beavató szentségek felvételének igazolása

– plébánosi ajánlás

Jelentkezni a szükséges dokumentumok (erkölcsi bizonyítvány, jelentkezési lap, keresztlevél, plébánosi ajánlás) becsatolásával lehet postai úton (Pécsi Egyházmegyei Hivatal, 7621 Pécs, Dóm tér 2.) vagy elektronikusan: az iroda@pecs.egyhazmegye.hu email-címen

A jelentkezési lap online letölthető ITT.

A jelentkezési határidő: 2024. február 20.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

