Idén is megszervezik az apák zarándoklatát a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

A zarándokok a debrecen-csapókerti Szent Péter és Szent Pál-templomból indulnak útnak szeptember 26-án, pénteken 7.30-kor. A gyülekező 7 órától lesz.

Idén régi vágyuk teljesülhet a résztvevőknek: a zarándok apák évek óta szeretnének keresztet állítani Debrecen-Martinkán, a Sámsoni és Debreceni út kereszteződésében. Az édesapák támogatásával Bíró Albert és Czirják László elkészítette a keresztet, amelynek ünnepélyes megáldását 10 órakor tartják.

A továbbiakban Nyíradonyban Szent Liturgia, majd közös vacsora várja a vándorokat. A szállás pénteken este a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában lesz, szombaton pedig már Máriapócson biztosítanak szobákat a résztvevőknek.

Vasárnap 10 órakor hálaadó Szent Liturgia lesz a máriapócsi kegytemplomban, melyre szeretettel várják a családtagokat is.

A szervezők javasolják, hogy a résztvevők hozzanak magukkal hálózsákot, esetleg matracot is. Az útra egyébként csak zarándoktáskával kell készülniük, a többi csomagot ugyanis a szálláshelyre szállítják a segítők.

Kérik, hogy amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával.

Érdemes időben jelentkezni a (+36) 30/749-6219-es telefonszámon vagy a terdikek@gmail.com e-mail-címen.

Külön kérnek jelzést a máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédre vonatkozóan, beleértve az érkező családtagokat is.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

