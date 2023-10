Idén Majnek Antal püspök vehette át a Pásztor Ferenc-díjat Beregszászon

Pásztor Ferenc 1932 és 1949 között szolgálta a beregszászi közösséget. Fáradhatatlanul munkálkodott a hívekért és üdvösségükért, papi szolgálatát odaadással és hűséggel végezte. Egy szibériai munkatáborban halt mártírhalált. Emléke halála után több mint hetven évvel is elevenen él.

Az ünnep alkalmából minden évben átadják a Pásztor Ferenc-díjat. Az elismerést olyan személynek ítélik oda, aki az egykori plébánoshoz hasonlóan szívvel-lélekkel tevékenykedett a beregszászi egyházközségért.

Idén Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök kapta a kitüntetést, „akinek az elmúlt 27 évben nagy szerepe volt nemcsak az egyházmegye, de külön a beregszászi egyházközség életében, fejlődésében, lelki megújulásában, hitének megőrzésében, a szerető, gondoskodó és irgalmas Isten képét közvetítette – hangzott el a laudációban, amelyet Bárdos István, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke olvasott fel. – Mindig olyan plébánosokat nevezett ki Beregszász számára, akik továbbvitték Pásztor Ferenc szellemiségét. Segítségnyújtásainak, közreműködéseinek fő jellemzője a szerénység, a kötelességtudat, az önzetlenség, nyitottság, biztatás, empátia és a cselekvő szeretet”.

A szentmise után a jelenlévők a beregszászi templomudvarban található Pásztor Ferenc-emléktáblához vonultak, ahol koszorúzással és imával méltatták szeretett plébánosukat.

Az ünnep a Szent Kereszt kórus zenés műsorával folytatódott a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

Majnek Antal nyugalmazott püspök a közelmúltban vette át a Rákóczi Szövetség Esterházy-díját a kárpátaljai magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréséül.

A fogadáson adott interjúban a nyugalmazott munkácsi megyéspüspök elmondta: „Azért vettem át ezt a díjat is, mert igazából ez sem nekem szól. Nem engem dicsérnek, hanem az Úristent. Amit az Úristen tudott és tud most is rajtam keresztül tenni, arra szívesen mondok igent.

Én csak egy csatorna vagyok, amin átfolyik a víz. Néha szennyes a csatorna, de a víz, hála Istennek, akkor is átfolyik. A kegyelem Isten nagy ajándéka.”

