Idősek otthonával bővült a Máltai Szeretetszolgálat dél-dunántúli intézményrendszere

Hosszú egyeztetési folyamat végére került pont Dunaföldváron azzal, hogy az idősotthon a segélyszervezet fenntartásába került: az önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat közös döntéseit és egyeztetéseit, a különböző szakhatósági állásfoglalásokat, a minisztériumi jóváhagyásokat követően, a dolgozók és ellátottak támogató nyilatkozatai után lépett a szervezet kötelékébe a 92 férőhelyes intézmény.

„Az önkéntes csoport mellett immár három máltai intézmény működik a településen, ami azt is mutatja, hogy a több évtizedes kitartó és magas színvonalú munkának, amellyel a dunaföldvári önkéntesek és kollégák szolgálják a környék rászoruló lakosait, megvan az eredménye” – mondta Jónás Gergely, az MMSz Dél-Dunántúl Régió regionális ügyvezetője. Hozzátette: „A Napsugár Idősek Otthona működtetésével két kiemelt célunk van. Egyrészt minél magasabb színvonalú ellátásban kell részesíteni a dunaföldvári és környékből jelentkező lakóinkat, mind a szolgáltatások, mind az infrastrukturális fejlesztések tekintetében. Emellett pedig a változó körülmények ellenére is fenntartható, stabil, hosszú távon is kiszámítható idősellátást szükséges működtetni a településen.”

Az ügyvezető elmondta: az intézmény átvételére nem kerülhetett volna sor, ha a Máltai Szeretetszolgálat és a Dunaföldvári Önkormányzat között nincs több évtizedes kimagasló partnerség a szolgáltatások megszervezésében és összehangolásában.

Az intézmény átvételét követően egy részletes műszaki állapotfelmérés is megindul, amely az esetleges infrastrukturális fejlesztéseket alapozza meg. Minderre szükség is van, hiszen már most kirajzolódnak beruházások, amelyeket közép- vagy hosszabb távon szükséges meglépni.

„Az idősek otthona átvételekor alapelv, hogy a lakók életkörülményei, az ellátottak érdekei nem csorbulhatnak, nem érezhetik a változást, vagy csak annyiban, hogy magasabb színvonalú ellátáshoz jutnak. Ebből a szempontból kiemelhető, hogy a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt megvalósuló különböző tevékenységek összeadódnak, és olyan lehetőségekhez juthat egy intézmény, amelyek nem alapfeltételei az idősgondozásnak – legyen szó az önkéntes csoport által gyűjtött adományokból való juttatásokról vagy a különböző máltai ellátások által biztosított lehetőségekről” – egészítette ki a regionális ügyvezető gondolatait Lipták Tamás, a máltai társintézmények vezetője.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír