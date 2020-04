Idősotthonokat támogat a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász szociális intézményeik működtetése, szociális programjaik folytatása mellett a koronavírus okozta helyzet miatti segítségnyújtást is végez. Több állami és a Katolikus Egyház által fenntartott idősotthon rendkívüli feladatait is segíti fertőtlenítőszerekkel, immunerősítő készítményekkel és élelmiszerekkel. A Katolikus Karitász munkatársai, önkéntesei országszerte nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minél több családon, idős és beteg emberen segíteni tudjanak, emellett nagy szükség van a szociális otthonokban élő idősek támogatására és az intézmények védekezésben történő segítésére is.

Április 3-án, pénteken délután a Katolikus Szeretetszolgálat csákvári Szent Vince Otthonában adta át az intézménynek szánt higiéniai és élelmiszer adományokat Écsy Gábor a Katolikus Karitász igazgatója és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Écsy Gábor atya kiemelte, hogy rendkívül nagy szerepe van most az idősekre és betegekre irányuló figyelemnek. Az Karitásznak különösen is fontos most ebben az időszakban kifejezni, hogy a betegséget, tragédiát okozó járványra válaszul a szeretet és az odafigyelés járványát kell elterjesztenünk. Ez pedig együttérzést, jócselekedeteket, lemondást és anyagi, valamint tárgyi támogatást is jelent. A nehéz időszakokban is ki kell fejeznünk mások felé irányuló szeretetünket. Ez a szeretet most olyan adományok formájában nyilvánul meg, amely segíthet az időseket ellátó intézményeknek és amely támogatja az idős és betegséggel küzdő emberek egészségét és a vírussal szembeni védekező képességét. Az igazgató azt kívánta minden lakónak és az intézmény dolgozóinak, hogy nagy szeretettel, imával, türelemmel és odafigyeléssel vészeljék át ezt az időszakot, hogy később újra megnyílhassanak az emberi kapcsolatok és újra egymásra találhassunk majd a személyes találkozásaink során. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta a segélyszervezetek jelentőségét ebben az időszakban, akik az országos hálózatukkal infrastruktúrájukkal, önkénteseikkel hatékonyan érnek el a szociális intézményekhez és a rászorulókhoz. A segélyszervezetek közötti összefogás ereje nap mint nap tapasztalható.

A Katolikus Szeretetszolgálat 11 intézménye és idős lakói számára ezzel az adománnyal összesen több mint 3 millió forint értékű támogatást juttatott el ezen a héten a Karitász. Az különösen veszélyeztetett idős lakók számára gyümölcs, zöldségkonzervek, üdítők és Béres csepp adományok jutottak el. Az intézmények vírus elleni védekezését pedig nagy mennyiségű alkoholos kézfertőtlenítőszer, tisztítószer, gumikesztyű, felületfertőtlenítő és maszk adomány segíti. Ezen kívül további egyházi és állami idős otthonokat is támogat hasonló, több százezer forint értékű adományokkal a napokban a szervezet.

A Karitász országos központja egyházmegyei szervezetei a rendkívüli helyzetben is tovább dolgoznak, több helyen átszervezték a feladatokat, hogy az idősebb önkéntesek helyett fiatalok tevékenykedjenek ebben az időszakban. Egyre több feladat hárul most a szervezet munkatársaira és önkénteseire, akik fáradhatatlanul végzik feladataikat. A nagy karitatív szervezetek közötti együttműködés kiválóan segíti a szervezetek munkáját. Ennek az együttműködésnek köszönhetően jut el országszerte az intézményekhez, rászorulókhoz a Béres csepp és a gyümölcs, zöldség adomány is.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír