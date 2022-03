Így segítenek az európai máltai szervezetek az ukrajnai válsághelyzetben

Ivano-Frankivszkban a helyi máltai segélyszervezet 250 fős befogadó állomást alakított ki a menekültek számára, Lvivben (Lemberg) a lakosság tájékoztatását és a lakossági adományok koordinálását végzik a máltaiak, a Szuverén Máltai Lovagrend kijevi nagykövetsége pedig egészségügyi csomagok osztását készíti elő. A román, lengyel és szlovák máltaiak a határátkelőknél fogadják a menekülteket, ahol egészségügyi ellátást, szállást nyújtanak, és élelemmel látják el őket.

A beregszászi központtal működő Máltai Szeretetszolgálat szakemberei és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési csoportja személyesen egyeztett február 26-án Beregszászon, hogy összehangoltan segítsenek a határ két oldalán és a belső területeken. A kárpátaljai szervezet a közösségi oldalán közzétett felhívásában arra kérte a jó szándékú embereket, hogy felajánlásaikat nemzetközi segélyszervezeteken keresztül, kiemelten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével juttassák el hozzájuk, mert így lesz a legbiztonságosabb és leghatékonyabb a segítség.

A humanitárius segélyprogramot a 11784009-20200776 számú számlára indított átutalással, külföldről (euróban) 11763842-00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) indított átutalással, az adomanyozz.hu oldalon online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonalon hívásonként 250 forinttal támogathatják. Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat illetékeseivel, a karpataljaert@maltai.hu e-mail-címre írhat.

Ukrajnában több máltai segélyszervezet működik, melyek közvetlenül a fegyveres övezetekben segítik a válsághelyzetben lévő embereket. Minden máltai szervezet kiemelt figyelmet fordít az idősekre, gyerekekre, mozgássérült és más speciális igényű emberekre és a családfő nélkül maradt családokra. Az Ivano-Frankivszk-i ukrán máltaiak logisztikai épületükben 250 férőhelyes menekültközpontot alakítottak ki, ahol élelemmel, ruhával, ágyakkal és egyéb ellátással várják a hozzájuk fordulókat.

„Ebben a helyzetben mindenkinek segítünk, aki Lvivbe érkezik” – írja a lvivi központtal működő ukrán máltai tagszervezet. Honlapjukon részletes tájékoztatást tettek közzé a lakosság számára, közösségi oldalukon pedig a legfrissebb információkkal segítenek: hol milyen adományra van szükség, hol lehet vért adni, hol lehet meghúzódni légiriadó esetén.

Andrij Khanas, a Szuverén Máltai Lovagrend ukrajnai nagykövetségének tanácsadója a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: a lovagrend diplomáciai képviselettel van jelen Kijevben, a máltai segélyszervezet csoportjai pedig Lvivben, Mariupolban és más városokban, „a fegyveres harcok közelében” tevékenykednek. Mint mondta, humanitárius segélyeket és egészségügyi csomagokat fognak osztani, amit rendkívül körültekintően kell előkészíteniük. „A hatósági rendeleteket is be kell tartanunk, mert a bombák, a légiriadók veszélye Kijeven kívül is fenyeget.”

A szlovák máltai segélyszervezet önkéntesei az ukrán–szlovák határon felállított sátrakban napi 24 órában fogadják az érkező menekülteket, szállást, forró italt, élelmet, wifi-hozzáférést és egészségügyi-higiéniai termékeket adnak, illetve összekötik a menekülteket a szállítást felajánló önkéntesekkel.

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat is felállította ellátó állomását a határon. Máramarosszigetnél fogadják a menekülteket, menedéket alakítanak ki azoknak, akik a környéken szeretnének maradni, gyerekfoglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Elsősorban pénzadományt kérnek a lakosságtól, ugyanígy tesz a szervezet szatmárnémeti csoportja is.

A lengyel máltaiak orvosi eszközöket, gyógyszereket és kötszert gyűjtenek Krakkó és Krzeszowice több pontján, amelyet a következő hét elején indítanak el Ukrajnába.

A Malteser International, a Máltai Lovagrend segélyszervezete fokozott erővel készül a segítségnyújtásra az ukrajnai háború elől menekülők számára. „Az ukrajnai ellátás egyre nehezebbé válik. Különösen nagy szükség van a mindennapi gyógyszerekre, kiságyakra, takarókra, élelmiszerekre és készpénzre” – mondja Oliver Hochedez, a Malteser International vészhelyzeti csoportjának vezetője. „Folyamatosan egyeztetünk a Máltai Lovagrend ukrajnai segélyszervezetével, a Máltai Lovagrend kijevi nagykövetségével, valamint a szomszédos országokban működő többi máltai szervezettel, és együtt minden lehetségest megteszünk a lakosság szenvedésének enyhítésére” – tette hozzá Clemens Graf von Mirbach-Harff, a Malteser International főtitkára.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír