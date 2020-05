II. János Pált ábrázoló festményt áldottak meg Hódmezővásárhelyen a centenáriumon

Születése századik évfordulója alkalmából II. János Pált ábrázoló festmény kerül a hódmezővásárhelyi Szent István király-templom falára, a Szent Korona Lovagrend egyik helyben élő tagja, Veres János kezdeményezése és felajánlása nyomán, aki imádságos élmények hatására jutott arra az elhatározásra, hogy emléket állítson szent egyházfőnek a városban.

A portré B. Kovács Márta munkája, aki saját bevallása szerint hosszú ideje mély lelki kapcsolatban áll a néhai Szentatyával. Ezért érzi úgy, hogy a felkérést nem is utasíthatta vissza. A festménnyel azonban nem egy fotorealisztikus ábrázolást akart létrehozni, hanem a szent pápa lelkületét szerette volna színekben és formákban megragadni és vászonra vinni.

A megemlékezés során II. János Pál életútjának felelevenítését követően a művész elmondta, már a kezdetekkor a Gondviselésre bízta az alkotás folyamatát. Elimádkozva az irgalmasság rózsafüzérét az a gondolat ébredt benne, hogy „amikor egészen meghalok magamnak, akkor találok igazán magamra”. Másnap, az otthonában egy könyv került a kezébe, II. János Pál gondolataival, s ennél a résznél nyílott ki: „Ne félj, hiszen Jézus veled van, ne félj, hogy eltévedsz! Minél inkább odaadod magad, annál inkább megtalálod magad” (Gondolatok az életről). Tehát a felkérés elvállalását követően kétszeresen is megerősítést kapott arra, hogy Jézust félelem nélkül, odaadóan kell hirdetnünk. Az alkotás folyamán is megerősödött abban, hogy ha élő kapcsolatban van az Úr Jézussal, akkor bátran kell ily módon is hirdetnie Őt, és képes is lesz rá.

A szentmise, s benne a megemlékezés megérintette a részt vevő híveket, többen érezték úgy, hogy a Szentatya szinte jelen van ezen az ünnepen, különösen az őt ábrázoló kép megáldását követően. Ezt az érzést sajátosan erősítette egy archív felvétel 1976-ból, amelyet Horváth János kántor kezdeményezésére játszottak le. Különlegessége, hogy a szent pápa – akinek oly fontos volt a Szűzanya – maga énekli Gounod Ave Mariáját.

Szöveg és fotó: Bartucz Katalin



