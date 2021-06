Ilyeneké a mennyek országa – Lourdes-i barlangot áldottak meg a nyírbátori katolikus óvodában

Az ünnepségen Rácz Tiborné intézményvezető köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: István király példáját követve, aki Szűz Mária oltalmába, ezzel Isten kezébe, védelmébe helyezte az országot, a nyírbátori intézmény legfiatalabb egységét, az egyéves óvodát is a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlották. Az intézményvezető kérte Szűz Mária közbenjárását, hogy segítse az itt dolgozók és a gyermekek hitbeli, lelki növekedését.

Babály András, az intézmény lelkivezetője most sem érkezett üres kézzel, az egyházközség nevében ajándékokat adott át az óvodának. Az imádkozó Máriát ábrázoló szobor a grottába került azzal a rózsafüzérrel együtt, amely az intézmény vezetősége međugorjei zarándoklatára emlékeztet. A három, virágkompozíciót ábrázoló képet az óvoda csoportszobáiba fogják elhelyezni, kifejezve: a virág „nem versenyzik a másik virággal, csak szépen virít”. András atya egy Szent Erzsébetet ábrázoló tűzzománc képet is átadott az óvodavezetőnek azzal a szándékkal, hogy a magyar királylány, gondoskodó édesanya példaként álljon az óvoda dolgozói előtt, hogy mindig óvó szeretettel vegyék körül a gyermekeket.

Palánki Ferenc megyéspüspök a lourdes-i barlang megáldása előtt beszédében hangsúlyozta Jézusnak a gyermekekről mondott szavait: „Ilyeneké a mennyek országa” (Mt 19,14). Ezzel feladatot is adott, mondván: „Ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). A legkisebb példaképek állnak most előttünk, akik megmutatják, hogyan kell elfogadni másokat, megnyitni a szívünket, rácsodálkozni az életre, a bennünket körülvevő teremtett világra – fogalmazott a püspök.

Ezután a főpásztor felhívta a figyelmet a barlang üzenetére, amit a gyermekek magasságában helyeztek el. Ez annak az isteni szeretetnek a jelképe, hogy Isten egészen kicsi lett értünk, leereszkedett hozzánk, hogy megmentsen bennünket, közösséget vállaljon velünk. Ahogyan Szent Pál apostol írja: „Kiüresítette magát” (Fil 2,7), nem ragaszkodott az istenségéhez, hanem hozzánk lett hasonló.

Palánki Ferenc püspök ez alkalommal köszöntötte az egyházmegye fenntartásában működő tíz köznevelési intézmény pedagógusait is a közelgő pedagógusnap alkalmából. Kifejezte jókívánságait és megköszönte az elmúlt tanévben tanúsított helytállásukat, szolgálatukat, majd a Jóisten áldását kérte életükre, családjukra.

A grotta megáldása után megkezdődött a nagycsoportosok ballagási ünnepsége. A ballagó gyermekek énekben fogalmazták meg első fohászukat a Szűzanya előtt, és mécseseket helyeztek el a grotta köré.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Szabó Zsolt, Kovács Ágnes

