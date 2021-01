Ima a Krisztus-hívők egységéért a nagyváradi székesegyházban

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9) mottóval indult városunkban, az egyházmegyében és az egész világon ez az imahét, melyet idén is a keresztények egységéért szeretnének felajánlani. El akarunk mélyülni az imában, hogy megtisztult gondolatokkal, a világ zajában és szorongásaink nyomasztó terhe alatt meg tudjuk hallani Isten üzenetét, és be tudjuk azt fogadni egyéni életünkbe, hogy sok gyümölcsöt hozzon szavaink és tetteink által annak a közösségnek a javára, amelyben élünk és amelyhez tartozunk. Úgy érzem, a mostani imahétnek ez lenne az egyik alapvető rendeltetése és célja: megteremteni magunkban az Istennel való társalgásnak a lehetőségét, és nála keresni választ azokra az égető kérdésekre, amelyek foglalkoztatnak bennünket egyénekként, de amelyeknek a közösséget érintő és alakító erejük is van a mi kitartó és nem ritkán áldozatokat vállaló magatartásunkon keresztül” – fogalmazott Böcskei László megyéspüspök.

A „Maradjatok meg szeretetemben” ugyanakkor azt is jelentheti a főpásztor szerint, hogy vissza kell térnünk ahhoz a szeretethez, mely életünk kezdetén a biztonságot jelentette, de amelytől időközben talán eltávolodtunk. Önvizsgálatot kell tartanunk a jézusi szavak fényénél, mert sok lehet bennünk a szorongás, az egymás iránti bizalmatlanság, az eltúlzott önbecsülés, a gőg és az önzés, a másokat elmarasztaló vagy háttérbe szorító szándék vagy megnyilvánulás. Mindez az önmagunkra való összpontosítást helyezi előtérbe ahelyett, hogy egy testvéri közösség gazdagságának sokfajta lehetőségeit ragadnánk meg a keresztény tanúságtétel jegyében. Önvizsgálatunk vezessen bennünket a keresztény egység útjának új lehetőségéhez, segítve bennünket abban, hogy összefogással és kitartással azt nyújthassuk a mai nyugtalan világnak, amire most a leginkább szüksége van: a keresztények hiteles tanúságtételét. Hitünk vállalása és megélése által szolgálhatjuk az óhajtott egyensúlyt, a béke és biztonság megteremtését mindenhol.

A megyéspüspök felidézte, az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy minden ökumenikus imahét alkalmával gyűjtést szerveztek egy-egy felekezet projektjének támogatására. A jelenlegi körülmények közepette ezt most nem kezdeményezték, ugyanakkor egy javaslattal állt elő Böcskei László: „Vállaljuk fel azt, hogy ezekben a napokban megkeressük és megteremtjük magunknak a lehetőséget, hogy a keresztények egységéért egy más felekezetű testvérrel, baráttal, szomszéddal, ismerőssel vagy akár idegennel egy rövid imát elmondunk. Merjük megszólítani a másikat, és egy ima erejéig legyünk együtt.”

A liturgián a székesegyház Szent László kórusa végezte a zenei szolgálatot, Kristófi János karnagy vezetésével.

A fizikai együttléttel járó ökumenikus összejövetelek idén elmaradnak Nagyváradon. Minden egyház a saját templomában vezeti az imaalkalmakat, online közvetítésen keresztül buzdítva imára.

Az imahét eseményei napi lebontásban a Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor/Imádság a Krisztus-hívők egységéért nevű Facebook-oldalon követhetők.

