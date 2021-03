Szentmisét mutattak be a járvány áldozataiért a nagyváradi székesegyházban

Bevezetőjében Böcskei László emlékeztette a híveket, hogy éppen egy év telt el 2020. február 26. óta; ez volt az a nap, amikor Romániában az első koronavírustól fertőzött személyt diagnosztizálták.

Egy éve stagnál az akkor hirtelen az emberekre tört hangulat, s azóta az egész világ figyelme erre a járványra és következményeire összpontosul. Romániában egy év alatt a fertőzöttek száma majdnem elérte a 800 ezer főt. Az elmúlt hónapokban több mint 20 ezren hunytak el a fertőzés miatt, illetve azért, mert a vírus más betegségek kialakulását vagy a már meglévő alapbetegségek súlyosbodását eredményezte – foglalta össze a főpásztor.

„De nem azért vagyunk itt, hogy a járvánnyal kapcsolatos elméleteket vitassunk vagy gyártsunk, és statisztikai adatokat elemezzünk, hanem amiatt, mert nem tudunk érzéketlenek lenni akkor, amikor annyi sok testvérünk eltávozott közülünk; sok-sok család búcsúzott szeretteitől különlegesnek mondható körülmények közt, amikor az elbúcsúzás normalitásától is megfosztott sokakat ez a járvány és az időszak” – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy az élet és a halál harcát követjük, és azt látjuk, hogy sokan nagyon hirtelen és váratlanul távoznak közülünk, ezért is kell gondolnunk a meghalt ismerőseinkre, barátainkra, mindazokra, akik közel álltak hozzánk, a családokra, amelyek talán ezekben a pillanatokban is siratnak valakit.

Ez a mai este az imádság ideje, az emlékezésé és a szolidaritásé. Imádkozunk azért, hogy a halottak befogadást nyerjenek Isten országába, hogy a gyászolók lelki erőt kapjanak a jóságos Istentől. Emlékezünk a halottakra, és együttérzünk az őket siratókkal.”

A latin nyelven bemutatott szentmise végén a főpásztor azt kérte, próbáljunk meg úgy élni, hogy emlékezünk, imádkozunk és együttérzünk. Az elmúlt hónapok történései ugyanis figyelmeztetnek és tanítanak bennünket.

Az egyik tanulság az, hogy

próbáljunk többet és jobban figyelni egymásra, megbecsülni és értékelni egymást, hiszen bármikor elveszíthetünk valakit, máról holnapra arra ébredhetünk, hogy elszakadunk hozzánk közel álló emberektől. Tudjunk egymásra vigyázni nemcsak járvány idején, hanem az óhajtott normalitásban is, amíg még időnk van a földi életben, és aztán úgy tudjunk elbúcsúzni, hogy azt a hitünk reményében és fényében tesszük.”

A szertartáson közreműködött a Kristófi János orgonista, karnagy által vezényelt kórus, elhangzott Kersch Ferenc Requiemje.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye / erdon.ro

