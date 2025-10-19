Imádság és szeretetszolgálat – Lelkinapot tartott a Szent Erzsébet Karitász Központ Budapesten

Marik Gergely, a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója a résztvevőket köszöntve arra bátorítva mindenkit, hogy nyitott szívvel figyeljen arra, amit az elmélkedések és imádságok során a Lélek mondani szeretne.

„Imádkoztatok értem?” – kérdezte az egybegyűlteket Varga László kaposvári megyéspüspök, felvezetve ezzel elmélkedésének témáját, amely a karitászosok életének talán leglényegesebb kérdése, a szeretetszolgálat és az imádság kapcsolata volt.

A püspök gondolatait Mária és Márta történetére fűzte fel, amelyben kétféle lelkület jelenik meg: az egyik szeretetből szemléli Krisztust, a másik szeretetből sürgölődik érte. Mindkét lelkület fontos, ugyanakkor

Máriának a szemlélődő szeretetet tettekre kell váltania majd, Mártának pedig meg kell tanulnia belépni a szemlélődés csendjébe.

Varga László idézte Szent II. János Pál pápát, aki úgy fogalmazott: az Egyház sokszor az aktivizmus eretnekségének esik áldozatául.

„Több időt kell eltölteni a forrásnál” – hangsúlyozta –, vagyis imádságban, ami az Istennel való szeretetkapcsolat. Ha az imát és az aktivitást sikerül egyensúlyba hozni, akkor Krisztus öröme és békéje határozza meg a szeretetszolgálatot.

Az imádságban mindenki kezdő”

– tette hozzá a püspök, emlékeztetve arra, hogy az imaéletet mindennap újra kell kezdeni. Ha az ima hitből és szeretetből fakad, és Isten kerül a központjába helyettünk, akkor az „hegyeket tud megmozgatni”.

„Jó gyakorlást kívánok!” – zárta gondolatait derűsen Varga László.

Ennek szellemében az elmélkedés után csendes szentségimádás, majd szentmise következett, amelyen a kaposvári püspökkel koncelebrált Écsy Gábor atya, korábbi országos és egyházmegyei karitászigazgató; Bajzáth Ferenc atya, aki a Szent Erzsébet Karitász Központot a rendszerváltáskor újjászervezte, és Michels Antal józsefvárosi plébános is, valamint jelen volt Csorba Gábor diakónus is, aki korábban szintén igazgatója volt a főegyházmegyei karitászközpontnak.

A lelkinap a hálaadás jegyében ért véget: a karitász központ emléklapokkal köszöntötte azokat az önkénteseket, akik öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven vagy akár immár negyvenöt éve szolgálják az Urat a szegényekben a plébániai karitászcsoportok tagjaiként.

Különleges pillanat volt ez amiatt is, mert az oklevelek átadásakor a jelenlegi és a három korábbi egyházmegyei karitászigazgató is személyesen gratulált a mintegy 160 jubiláns önkéntesnek.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ

Magyar Kurír