Imareggeli Ungváron – Egyházi vezetők együtt imádkoztak a békéért

A Római Katolikus Egyházat Szerhij Herzanyics atya, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye irodaigazgatója, valamint Pavlo Sevcsuk OFM atya, a szerednyei ferences kolostor elöljárója képviselte.
Pavlo atya elmondta: megtiszteltetés volt részt venni egy olyan eseményen, ahol különböző keresztény hagyományok képviselői egyesülhettek imában. „Bár könyörgéseink középpontjában a béke állt, mély hála is eltöltött bennünket az Úr gondoskodásáért és jelenlétéért” – fogalmazott.
A ferences szerzetes szerint az imareggeli a testvériség, a hit és a bizalom megnyilvánulása volt, ahol „különböző imaszokások és -formák egyesítettek bennünket Jézus Krisztus körül”.
Az eseményen a vallási vezetők közös imája jelképezte, hogy a békéért való fohász túlmutat a felekezeti határokon.
A találkozón Miroszlav Bileckij kormányzó is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a vallási közösségek a háború kezdete óta nemcsak lelki, hanem humanitárius segítséget is nyújtanak a menekülteknek és a rászorulóknak.
Az imareggeli a lelki megújulás és a nemzetközi szolidaritás jelképévé vált, ahol az egyházi és világi vezetők együtt emelték fel szavukat az ukrajnai békéért.
Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Fotó: Ungvári Városi Tanács
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria