Imasétát szerveztek az életért Győrben

A „40 nap az életért” nemzetközi kampány célja, hogy ima, böjt és békés jelenlét révén felhívják a figyelmet arra, hogy az élet a fogantatással kezdődik; hogy a halál helyett az élet szellemisége kapjon teret; hogy legyen kívánatos az élet választása a megfogant magzatok számára.

A kampány küldetése: az Egyház tagjainak összefogása az egység szellemében – negyvennapos ima, böjt és békés jelenlét során –, hogy Isten kegyelmét keresse.

Február 18-án ismét megtapasztalhattuk, hogy a közös ima milyen nagy erőt és békét hordoz. Idén is imasétán vettünk részt az országos szervezésű 40 nap az életért tavaszi kampányához csatlakozva.

A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház körül szervezett imaséta résztvevői 17 órakor indultak a Szent Imre úti szakrendelő elől a parkolóház felé. Közben együtt imádkozták a rózsafüzért. A csendes, békés jelenlét és a közös imádság különleges egységet teremtett a jelenlévők között.

Útjuk a Szent Imre-templomhoz vezetett, ahol a 18 órai szentmisén együtt adtak hálát és kérhették Isten áldását az élet védelmére.

Többen, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, otthonról kapcsolódtak imádsággal a résztvevőkhöz. „Így a közösség láthatatlanul is együtt tudott lenni – olvasható a beszámolóban. – Ismét megtapasztalhattuk, hogy a közös ima milyen nagy erőt és békét hordoz.”

„Hisszük, hogy minden ima számít” – vallják az életvédelmi kampányhoz csatlakozók. Arra bátorítanak minden jó szándékú embert Győrben is, hogy lehetőségei szerint kapcsolódjon be a szerdai imasétákba.

A legközelebbi győri imasétákat február 25-én, március 4-én, 11-én és 18-án tartják.

„Imával, böjttel, békés jelenléttel álljunk ki az élet méltósága mellett! Imádkozzunk, hogy egyre többen merjenek kiállni, tájékoztatást, felvilágosítást adni és segítséget nyújtani a kismamáknak a megfogant emberi élet védelmében! Kérjük Istent, hogy hazánkban egyre inkább az életet védő döntések születhessenek, és hogy minden megfogant gyermek esélyt kapjon az életre. A legkisebbekért is felelősek vagyunk mindannyian” – olvasható a Győri Egyházmegye honlapján közzétett beszámolóban.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg és fotó: Lőrincz Klaudia

Magyar Kurír