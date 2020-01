India: a szír malabár püspökök aggódnak az új állampolgársági törvény miatt

Az állampolgárságra vonatkozó új törvény kizárja a jogi védelem alól az országaikban üldözött muszlimokat, a pakisztáni ahmadijjákat [az indiai iszlám vallástudós, Mirza Ghulam Ahmad (1839–1908) tanításán alapuló, az iszlámból kiinduló vallási irányzat – bár számos iszlám hittételt elfogadtak, sok muszlim úgy véli, hogy az ahmadijják kafírok, azaz eretnekek] és a mianmari rohingjákat. Ellenben jogi védelmet biztosít a menekült buddhistáknak, hinduknak, keresztényeknek, dzsainistáknak, pársziknak (muszlim üldözés elől Indiába menekült zoroasztriánusok) és szikheknek.

A szír malabár rítusú püspökök január 7. és 15. között a Kerala állambeli Kochi városában tartották szinódusukat. Az ülésen erős kétségeiknek adtak hangot az új törvény szövege kapcsán, és azt kérték a kormánytól, hogy adjon garanciákat az alkotmányban megfogalmazott laicitás megőrzéséhez Indiában. „A püspökök azt kérik, hogy tisztázzák a kétséges pontokat, és ne gyengítsék meg az állam laicitását” – fogalmaz Antony Thalachellor atya, a szír malabár egyház médiabizottságának titkára. A szinódus résztvevői továbbá azt kérik, hogy adják meg minden menekültnek az indiai állampolgárságot vallási diszkrimináció nélkül.

Hasonló kérést fogalmazott meg az elmúlt napokban az All Karnataka Egyesült Keresztény Fórum az Emberi Jogokért elnevezésű ökumenikus szervezet is. A felhívást támogatja az indiai püspöki konferencia elnöke, Oswald Gracias bíboros is. Az Indiai Keresztény Nők Mozgalma ökumenikus szervezet azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy lépjen vissza ettől a döntéstől, és foglalkozzon inkább az ország valós problémáival.

