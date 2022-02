Iraki keresztény menekültek kézműves termékei a ferences rend webboltjában

A Caritas Jordan sokféle módon segíti a rászorulókat. Célja, hogy lakhatást és megélhetést jelentő munkalehetőséget biztosítson az Irakból érkező menekült keresztény családok számára. Ennek részeként a hazájukból elüldözött családok már a menekülttáborokban elkezdtek kézműves termékeket készíteni. Mára a jordániai karitász a legtöbbjük számára lakást, házat bérel, valamint a munkavégzéshez is adódtak megfelelő körülmények. Erre a célra hozták létre a Garden of Mercyt is, ahol mezőgazdasági és asztalosmunkát végeznek, szappan- és mozaikkészítéssel foglalkoznak. Az elkészült kézműves termékek a Ferences Rendtartomány közreműködésével Magyarországon is elérhetők, a bolt.ferencesek.hu oldalon.

A Caritas Jordan termékeinek megvásárlásával segíthetjük az üldözött keresztény családokat: a bevételt lakhatásuk fedezésére, munkabérük kifizetésére és arra fordítják, hogy – ha a helyzet újra lehetővé teszi – visszatérhessenek hazájukba. A jordániai karitász a latin patriarkátussal együttműködve jelenleg 11 ezer lakóhelyét elhagyni kényszerült iraki család számára nyújt mindennapi segítséget.

Jordánia a mozaikkészítés történetének fontos helyszíne. Madabában került elő a Közel-Kelet egyik legrégebbi és legjelentősebb mozaikja, egy kétmillió mozaikdarabkából álló térkép, amely a Szentföldet ábrázolja. A mozaikkészítés kultúrája az országban a mai napig jelentős. Az iraki menekültek többféle formájú, méretű és színű egyedi mozaikképeket, dobozokat és díszeket készítenek.

Jordániához köthető az olíva termesztése is: itt találták meg az olíva haszonnövényként való termesztésének legelső bizonyítékait. A szappankészítéshez a legalkalmasabb az olívaolaj, így adottságának köszönhetően termőhelye körül kialakult a szappankészítés kultúrája. A Jordániában élő menekültek kamillás, levendulás és natúr szappanokat is készítenek.

A Hungary Helps és a magyar ferences rendtartomány közreműködésével hamarosan egy olyan bemutatóterem nyílik Budapesten, amelynek célja nemcsak a kész termékek bemutatása, hanem az is, hogy az ide látogató megismerhesse Jordániát.

Tervezik vendéglátóhely kialakítását is, ahol a jordániai és más közel-keleti ízeket lehet majd megkóstolni, valamint Jordánia turizmusának fellendítését is szolgálja, turisztikai célpontok prospektusai, könyvek, ismertetők által.

Jordánia a Szentföld részeként számos bibliai történet színhelye. Az ott élő keresztények és az egész lakosság számára nagy jelentőségű, ha a zarándokok felkeresik ezt az egyébként biztonságos, sok kincset rejtő országot.

Forrás és fotó: Ferences Média



