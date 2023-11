Iskolabuszt kapott a veszprémi Davidikum

Udvardy György veszprémi érsek az iskolabusz átadóján elmondta, most arra nyílt lehetőség, hogy új kisbuszokkal szereljék fel oktatási intézményeiket, amelyek jó szolgálatot tesznek mind az oktatás szervezésében, mind az oktatáshoz kapcsolódó közösségi, hitéleti és egyéb programok megszervezésében.

„A főegyházmegye ezeket a gépjárműveket nem az oktatási keretéből, hanem saját forrásából biztosítja az oktatási intézményeink számára. Hisszük, hogy olyan utak nyílnak meg a növendékeink előtt, amelyek a fejlődésüket segítik, olyan lehetőségek tárulnak fel, amelyeket jól ki tudnak használni, és azért imádkozunk, hogy biztonságban induljanak, és biztonságban érkezzenek vissza minden útjukról” – mondta a főpásztor, majd megáldotta a jelenlévőket és az új járművet.

Dékány Árpád Sixtus, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója az átadón egy emléket is felidézett. „Hittanári és kollégiumi nevelői munkám során magam is megtapasztalhattam annak előnyét, ha volt egy kisbusz, mellyel a versenyekre, jutalomkirándulásokra el tudtam vinni a gyerekeket. Egy nyári kirándulás alkalmával egészen Santiago del Composteláig, Fatimáig eljutottunk. Az akkori nyolc fiatal diák húsz év után szervezett egy találkozót – már felnőttként – és megajándékoztak egy bögrével, melyen a „Világ legjobb sofőrje” felirat volt olvasható. Fontos, hogy emlékezzünk és beépüljön életünkbe, hogy ki, mikor és hova vezetett bennünket. Nagyon nem mindegy, kivel és miért kelünk útra és legalább ennyire fontos, hogy a közös utak élménye, tapasztalata évek múltán miként hasznosul, marad meg bennünk. Mindig figyeljünk arra, hogy ki vezet minket! Mindig fontos, hogy ha együtt indulunk, együtt is érkezzünk meg. Ez közös felelősség és közös öröm és közös erőforrás marad” – hangsúlyozta az igazgató.

Dobosné Burján Adrienn, az intézmény igazgatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy le tudják cserélni újra a 22 éves kisbuszukat. „Nagyon régóta vártuk, hogy egy ilyen jól felszerelt, modern és biztonságos gépjárművel szállíthassuk a diákjainkat és tanárainkat, hiszen mi is számtalan vetélkedőre, versenyre utazunk és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen autóval közlekedünk. Nekünk volt már korábban egy kisbuszunk, ami nagyon öreg és rozoga volt szegény, ezért különösen fontos pillanat ez a mai számunkra. Hálásan köszönjük ezúton is!”

A diákok nagy örömmel rögtön ki is próbálták új kisbuszukat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír