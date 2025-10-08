Iskolalelkészek, hitoktatók, keresztény pedagógusok találkoztak Csíksomlyón – KÉPRIPORT

Az eseményről Kalamár Mária, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanára írt személyes hangvételű beszámolót, melyet szerkesztett formában közlünk.

A találkozón Bátor Botond OSPPE pálos szerzetes, hargitafürdői plébános tartott előadást, Az emberség ára címmel – többek között arról, hogy a mindennapi életben milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, ha valóban emberségesek akarunk maradni; és arra ösztönözve, hogy egymásban is keressük az isteni képmást, és hogy a hit nem csupán elméleti tudás, hanem cselekvő szeretet is.

Az előadást kiscsoportos beszélgetések követték, melyen a résztvevők megoszthatták gondolataikat, tapasztalataikat, és együtt kerestek választ a felmerülő kérdésekre. A gyulafehérvári főegyházmegyéből érkező hitoktatók és tanfelügyelők is megosztották személyes történeteiket, szakmai kihívásaikat.

A program része volt a közös keresztúti ájtatosság is, melyen a találkozó egy-egy résztvevője tartott elmélkedést az egyes stációknál.

A találkozó csúcspontja a Salvator-kápolnában bemutatott szentmise volt, amelyet Kerekes László segédpüspök celebrált.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; romkat.ro

Fotó: Dicu Adrian

Magyar Kurír