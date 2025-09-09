Isten adjon békét nyugtalan szívünknek! – Szentmisében emlékeztek a budai Vár visszafoglalására

A liturgia előtt a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség képviseletében Vargha Tamás parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, Mihócza Zoltán altábornagy, Böröcz László, a Budavári Önkormányzat polgármestere, Fazekas Csilla és Fodor Artúr alpolgármesterek, valamint Berta Tibor tábori püspök, Magyarország katonai ordináriusa koszorút helyezett el XI. Ince pápa Hess András téri szobránál. Az egyházfő 1684-ben hívta életre a Szent Ligát, amelynek seregei két évvel később felszabadították Budát az oszmán uralom alól.

A Mátyás-templomban a szentmise előtt Vargha Tamás parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes mondott beszédet.

A múltra úgy kell tekintenünk, mint olyan időre, melyet, ha – megismerve az igazat és a valót – megfelelően értelmezünk és helyesen értékelünk, meg tudja mutatni azokat az utakat, amelyeken bátran elindulhatunk, amelyeken szabad, sőt kell is járnunk, de azokat is felfedi előttünk, amelyekre nemcsak hogy nem szabad rálépnünk, de messzire el is kell kerülnünk – kezdte szentbeszédét Berta Tibor püspök.

Rámutatott, a budai vár visszafoglalói és a mai nemzedék között kapcsolat teremtődik a megemlékezés által. „Tisztelettel gondolunk ezen a napon a Szent Liga szövetségének katonáira és különösképpen is azokra a magyar eleinkre, akik tudták, hogy szabad budai Vár nélkül nincs szabad Magyarország sem. Példamutató az az elszántság, amely eleink szívében ott volt, hogy az elnyomás, a kitaszítottság és üldözöttség ellenére magyarnak és Krisztus-követő kereszténynek tudták magukat, akikben – bár az egyházi élet kiábrándítóan hanyatlott, a plébániák és kolostorok kiürültek, nem szóltak a harangok, nem zengett az egyházi ének – megmaradtak a hit egyszerű szokásai, melyek táplálták az Istenbe vetett bizodalmat a reményteljes szabadulás iránt.”

A katonai ordinárius szerint az 1686-os győzelem legfőbb üzenete, hogy a magyar nemzet megőrizhette keresztény identitását, és folytathatta azt az utat, amelyet Szent István király kijelölt.

Homíliája végén így fohászkodott: „Égi patrónánk, hazánk Védasszonya, a Jó Tanács Anyja hathatós közbenjárásában bízva fordulunk most Szent Fia legszentebb áldozatának bemutatásával a gondviselés Istenéhez, Mennyei Atyánkhoz Leó pápa nemrégiben elhangzott szavaival: adjon békét nyugtalan szívünknek, hogy egy igazságosabb, emberibb, testvériesebb világot építsünk, amely nem más, mint az evangéliummal jobban átitatott világ.”

Az ünnepségen részt vett többek között Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium humánerőforrásért felelős helyettes államtitkára, Hajnik László védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár, Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány, Móczár Gábor Attila, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese, Mudra József ezredes, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, valamint Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnöke is.

Forrás és fotó: Katonai Tábori Püspökség

Magyar Kurír