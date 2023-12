Isten „enyhe szellőben” érkezik hozzánk – Palánki Ferenc a debreceni Szent Erzsébet Otthonban járt

Palánki Ferenc püspök a várakozás napjaiban is igyekszik minél több közösséghez eljutni, hajnali szentmiséket mutat be a debreceni római katolikus templomokban, a vizitáció alkalmain vidéki egyházközségeket is meglátogat, de a templommegáldások, bérmákozások is adnak lehetőséget az együtt ünneplésre ezekben a napokban.

A főpásztor tanításával is erősítette a beteg, idős embereket, arra bátorítva őket, hogy Isten jósága, szeretete mindennap meg akar bennünket ajándékozni karácsony örömhírével. Az evangéliumból kiindulva Illés prófétán keresztül mutatott rá arra, hogy Isten az „enyhe szellőben” érkezik hozzánk.

Illés próféta az Ószövetség egyik legnagyobb alakja. Ő volt az, akit tüzes szekér ragadott el, és így ment fel a mennybe. Illés volt az a tűz, tündöklő próféta, aki hatalmas csodákat tett. Mégis van egy kedves jelenet az életében: Isten megígéri, hogy megmutatkozik neki, de Illés félelmében behúzódott egy barlangba. Jött egy hatalmas földrengés, „de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang szája elé állt. Egy hang megszólította…” (1Kir 19,11–13). Az ember azt gondolja Isten mindenhatóságáról, hogy ő bármit megtehet velünk, és sokszor megbüntet bennünket. De Isten nem büntet.

Szelíd szellőben jön, megsimogat, megerősít, és a rosszat egy nagyobb jóért engedi meg, hogy az emberek szívét az örök értékek, az örök élet felé irányítsa.

A választott nép reménykedett, hogy Illés újra eljön és helyreállít mindent, békességet hoz. Jézus elmagyarázza a tanítványainak, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel. Jézus Keresztelő Jánosról beszélt, aki ugyanazzal a lelkülettel jött el.

Bennünk is a krisztusi lelkületnek kellene lenni, Krisztussá kellene válnunk, az ő szeretetével szeretni. Keresztelő Szent János is úgy lépett föl, hogy figyelmeztette az embereket a megtérésre. Ő is úgy gondolkodott, hogy Isten a jókat megjutalmazza, a rosszakat megbünteti. És eljött Jézus, aki szóba áll a bűnösökkel, fölemeli az elesettet, megkeresi az elveszett bárányt. Nem haragvó Isten jön, hanem a szeretet Istene.

Isten nemcsak karácsonykor érkezik hozzánk, hanem mindennap meg akar szólítani bennünket, üzenni akar a másik ember segítőkészségén, a szolgálattevők munkáján keresztül, vagy éppen a rászorulók segítségkérésében. Benne van az isteni üzenet egy mozdulatban, egy mosolyban, sok apróságban. Isten üzeneteivel azt akarja mondani: szeretlek, fontos vagy nekem. Ha pedig valaki azt üzeni: szeretlek, az azt jelenti, hogy akarom, hogy élj, hogy örökké élj.

A Szent Erzsébet Otthon lakói a dolgozókkal együtt lelkigyakorlaton is készítették a szívüket karácsonyra. A közösséget a debreceni Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény fiataljai is meglátogatták, a karácsonyi ajándékok megvásárlásában pedig segítségükre volt az intézményben megrendezett adventi vásár. Karácsony hetére is nagyon készülnek, együtt éneklik majd a karácsonyi dalokat a kántáló Rozmaring Népdalkör tagjaival, majd a közösen feldíszített karácsonyfa előtt énekekkel, versekkel köszöntik a kis Jézust.

Az ünnep kicsit csöndesebb lesz, mert ilyenkor többen családjaikkal töltik a karácsonyt. Sajnos vannak, akiket már nem tudnak látogatni sem, rájuk a nővérek, gondozók fokozottabban figyelnek majd.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír