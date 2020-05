Isten hangja hív az odaadó életre – Marton Zsolt váci megyéspüspök elmélkedése

Marton Zsolt püspök homíliájában a jó pásztor tulajdonságairól és a keresztény ember szent feladatáról elmélkedett.

A jó pásztor az ajtón megy be, vagyis egyenes, őszinte ember, józan ésszel és a szívével cselekszik, nevükön szólítja a rábízottjait, mert ismeri őket. Jézus soha nem arctalan tömeghez szólt, hanem mindenkihez, a saját nyelvén, személyre szólóan beszélt.

„Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” – mondja az evangélium szavai szerint Jézus, s ez azt jelenti, rajta keresztül tudunk belépni a mennyországba. Részesít minket pásztori mivoltában, amelyre a keresztségünk folytán kapunk meghívást. Szent feladatot kaptunk, hogy evangéliumi módon éljünk – hangsúlyozta Marton Zsolt, majd a hivatásról beszélt, amely bármely életformában megvalósulhat, akár a szerzetesként, a lelkipásztorként, a családanyaként, az apaként lelkiismerettel végzett hivatásban is.

A váci megyéspüspök arra kérte a fiatalokat, figyeljenek Isten hangjára, a belső indíttatásra, akár az egyházi rendbe, akár a szerzetességre kapnak meghívást. A családokat pedig arra kérte, hogy támogassák, segítsék az egyházi útra meghívottakat.

Marton Zsolt arra is buzdított, hogy imádkozzunk a királyi papságért, amelyre minden keresztény meghívást kapott. Támogassuk szeretettel lelkipásztorainkat is, segítsük törekvésüket, hogy megerősödve tudják Krisztust és embertársaikat szolgálni.

A szentmise végén a főpásztor kihirdette új rendelkezéseit a járványhelyzetet illetően, és a hívek imáját kérte az érettségiző fiatalokért.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír