Isten igéje erőt, örömöt ad – Családok fesztiválja Máriaradnán

Az alábbiakban Varga Irén, az iroda munkatársa személyes hangvételű beszámolójából idézünk, aki férjével és fiával együtt vett részt az immár hagyományossá vált rendezvényen.

„Isten igéje a családi élet zamata” mottóval a családpasztorációs iroda munkatársai szeptember 20-án Máriaradnán ismét megszervezték a családok fesztiválját. Már a díszítés, az oltár előtti szimbólumok, amelyeket Kiss Melánia helyezett el – a terméketlen föld, a kavics, a bogáncs, a jó termést jelképező búzakalász – segítettek jobban megérteni az evangélium üzenetét és a tanúságtételt. A rendezvényen valósággá váltak Dotterer-Kiszely Anikó, a családpasztorációs iroda munkatársának hívó szavai: „Örömmel éltük meg a hit és az együttlét erejét.”

A fesztivál programja 10 órakor román és magyar nyelven bemutatott szentmisével kezdődött. A liturgia főcelebránsa Matieș Marin karánsebesi plébános volt, koncelebrált Hiticaș Macedon családpasztorációs referens, resicabánya-govondári plébános, az oltárnál Kunszabó Zoltán és Kiss Mihály állandó diakónusok szolgáltak. Mivel Pál József Csaba temesvári megyéspüspök ezúttal nem lehetett jelen a fesztiválon, magyar és román nyelvű videoüzenetben köszöntötte a jelenlévőket.

Homíliájában a fesztivál meghívottja, Kunszabó Zoltán állandó diakónus, a budapesti Új Jeruzsálem Katolikus Közösség alapító vezetője a magvetőről szóló evangéliumi részhez (Lk 8,19–21) kapcsolódóan kifejtette, hogy Isten igéje hogyan ad ízt, erőt, örömet a mindennapokban. A szentmise zenei szolgálatát magyar nyelven a pécskai római katolikus plébánia Angyalkürt gyermek- és felnőttkórusa, román nyelven a Neokatekumenális Út aradi és temesvári közösségei végezték.

A liturgia után a gyermekek felügyelet alatt játszhattak, a szülők pedig a templomban maradtak, hogy meghallgassák az előadást. A budapesti meghívottak, Kunszabó Zoltán és neje, Panni tanúságot tettek családos életükről, amelyet Isten kezébe helyeztek. A házaspár kiemelte, hogy Isten igéje miként ad ízt, erőt, örömet a családi kapcsolataiknak a gyermeknevelésben és a mindennapokban.

Mielőtt elfogyasztották volna a lippai Caritas munkatársai által elkészített ebédet, a jelenlévők ifjúsági keresztény énekeket hallghathattak meg a két énekkar előadásában.

Szentségimádással zárták a napot a kegytemplomban, a román és magyar nyelven elhangzott imát Munteanu Petru és neje, Monica vezette.

Szöveg: Varga Irén

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

