Isten igéje erőt, örömöt ad – Családok fesztiválja Máriaradnán

6

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Családpasztorációs Irodája idén is megszervezte a családok fesztiválját a máriaradnai kegyhelyen. A szeptember 20-i találkozóra az egyházmegye több plébániájáról érkeztek résztvevők. A rendezvényen Kunszabó Zoltán budapesti állandó diakónus és felesége, Panni tettek tanúságot családos életükről.

Az alábbiakban Varga Irén, az iroda munkatársa személyes hangvételű beszámolójából idézünk, aki férjével és fiával együtt vett részt az immár hagyományossá vált rendezvényen.

„Isten igéje a családi élet zamata” mottóval a családpasztorációs iroda munkatársai szeptember 20-án Máriaradnán ismét megszervezték a családok fesztiválját. Már a díszítés, az oltár előtti szimbólumok, amelyeket Kiss Melánia helyezett el – a terméketlen föld, a kavics, a bogáncs, a jó termést jelképező búzakalász – segítettek jobban megérteni az evangélium üzenetét és a tanúságtételt. A rendezvényen valósággá váltak Dotterer-Kiszely Anikó, a családpasztorációs iroda munkatársának hívó szavai: „Örömmel éltük meg a hit és az együttlét erejét.”

A fesztivál programja 10 órakor román és magyar nyelven bemutatott szentmisével kezdődött. A liturgia főcelebránsa Matieș Marin karánsebesi plébános volt, koncelebrált Hiticaș Macedon családpasztorációs referens, resicabánya-govondári plébános, az oltárnál Kunszabó Zoltán és Kiss Mihály állandó diakónusok szolgáltak. Mivel Pál József Csaba temesvári megyéspüspök ezúttal nem lehetett jelen a fesztiválon, magyar és román nyelvű videoüzenetben köszöntötte a jelenlévőket.

Homíliájában a fesztivál meghívottja, Kunszabó Zoltán állandó diakónus, a budapesti Új Jeruzsálem Katolikus Közösség alapító vezetője a magvetőről szóló evangéliumi részhez (Lk 8,19–21) kapcsolódóan kifejtette, hogy Isten igéje hogyan ad ízt, erőt, örömet a mindennapokban. A szentmise zenei szolgálatát magyar nyelven a pécskai római katolikus plébánia Angyalkürt gyermek- és felnőttkórusa, román nyelven a Neokatekumenális Út aradi és temesvári közösségei végezték.

A liturgia után a gyermekek felügyelet alatt játszhattak, a szülők pedig a templomban maradtak, hogy meghallgassák az előadást. A budapesti meghívottak, Kunszabó Zoltán és neje, Panni tanúságot tettek családos életükről, amelyet Isten kezébe helyeztek. A házaspár kiemelte, hogy Isten igéje miként ad ízt, erőt, örömet a családi kapcsolataiknak a gyermeknevelésben és a mindennapokban.

Mielőtt elfogyasztották volna a lippai Caritas munkatársai által elkészített ebédet, a jelenlévők ifjúsági keresztény énekeket hallghathattak meg a két énekkar előadásában.

Szentségimádással zárták a napot a kegytemplomban, a román és magyar nyelven elhangzott imát Munteanu Petru és neje, Monica vezette.

Szöveg: Varga Irén

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír

