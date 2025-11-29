Isten kapaszkodót ad számukra az élet minden helyzetében – Tízéves a kenderesi katolikus iskola

Prédikációjának elején a főpásztor sorra vette a település fejlődésének látható eredményeit, a templom, az iskola és az óvoda épületeinek felújítását, majd a kevésbé látható, mégis érzékelhető eredményekről szólt. Mint mondta, tíz évvel ezelőtt a szülők és a település vezetőinek döntése nyomán ezeréves gyökerekre, a magyar népet naggyá tevő történelmi múltra, szellemi, lelki erőforrásokra, a Katolikus Egyházra bízták az itteni gyermekeket, mert hittek abban, hogy Istennek helye van az életükben. Ez a bátorság lelkesíti azóta is az oktató-nevelő munkát végző pedagógusokat.

A gyermekek templomi jelenléte bizonyíték arra, hogy jó döntést hoztak. A gyerekekhez szólva az érsek beszélt arról, hogy számos nehézség adódik az életben, amikor nem kapnak segítséget senki mástól, csak Istentől. Arra biztatta őket, bízzanak, higgyenek abban, hogy Isten kapaszkodót ad számukra a kilátástalan helyzetekben, hiszen ő a legnagyobb szeretetet megmutatva az életét adta értünk, és ma is minden, számunkra fájdalmas helyzetben mellettünk áll. Ehhez adja meg az alapokat a katolikus iskola és az ott tanító pedagógusok.

Az ünnepség a Móricz Zsigmond Művelődési Házban folytatódott. Nagyné Lenge Margit, a jubileumát ünneplő Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda főigazgatója beszédében háláját fejezte ki kollégáinak az elmúlt tíz évért, amikor igyekeztek a gyermekek javát és lelki épülését szolgálni. Mint mondta, az a küldetésük, hogy a tudás mellett a lélek növekedését is szolgálják, hogy a gyermekek Istenre figyelő, a teremtett világot megbecsülő, szeretettel élő emberekké váljanak.

Modern, otthonos és hitet sugárzó épületben tanulhatnak a diákok, a szabadidős programok, kirándulások, lelkinapok, táborok és versenyek a közösségépítést is szolgálják. Ezeket a mozzanatokat mutatja be az iskolában nyílt fotókiállítás.

Köszöntőjében F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője a gyermekeket szárnyra kelő fecskékhez hasonlította, akik körbe repülik a világot, és amikor visszatérnek Kenderesre, akkor tudást, élményt, tapasztalatot hoznak vissza a közösségbe.

Méltatta a pedagógusok munkáját, akiknek célja, hogy a gyermekek boldogabb, sikeresebb, teljesebb felnőtt életet éljenek. Beszélt az ateista világ próbálkozásairól, amellyel száműzni akarta Istent az életből, de vannak olyan közösségek, amelyek ma is fontosnak tartják, hogy a keresztény hitet megőrizzék. Köszönetet mondott a szülőknek, pedagógusoknak és az Egyháznak, hogy a településen tíz évvel ezelőtt is és ma is vállalják ezt. Jókívánságát fejezte ki, hogy még sok gyermek szerezze meg tudását az intézményben.

Barabásné Forgács Edit, Kenderes polgármestere büszkeségét fejezte ki és úgy fogalmazott, a jubileumi ünnep a közösségről, a fejlődésről és a közös lelki útról szól. Köszönetet mondott az egyházi vezetőknek, hogy tíz éve támogatják és vezetik az iskolát, a pedagógusoknak pedig a mindennapi türelemért, példamutatásért, azért, hogy elhivatottan vigyáznak a diákokra, formálják világképüket, erkölcsi iránytűt és lelki megerősítést adnak nekik.

Az ünnepen a diákok árnyjátékkal, zenés, valamint prózai műsorral mutatták meg tehetségüket a jelenlévőknek.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió - Vozáry Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír