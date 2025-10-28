Isten kopogtat a szíved ajtaján – Roma családok lelkinapját tartották Zalaegerszegen

A lelki töltekezést, hitük megerősítését a szentmise és a tanúságtételek mellett változatos kulturális programok segítették, így például a Boldog Ceferino életéről szóló színdarab, a Beás Trió Zenekar zenés műsora és a Bocfölde településről érkező gyerekek néptánca.

A gyerekeknek lehetőségük nyílt kreatív oldaluk fejlesztésére is a karitászmunkatársak által vezetett kézműves-foglalkozás – arcfestés, varázspálca-készítés – keretében.

A roma családok lelkinapja hálaadó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MPKP) elnöke volt.

Koncelebrált Kürnyek Róbert, Orsós Zoltán, Demeter István, Járfás Ádám és Andrásfalvy János. A zenei szolgálatatot Csiszér László és zenekara biztosította.

Az evangéliumot, a terméketlen fügefáról szóló példabeszédet lovári nyelven olvasta fel Székely János püspök.

Szentbeszédében a megyéspüspök megmagyarázta a fügefa és a vincellér szimbólumok jelentését. A fügefa az embert jelképezi, akitől az Úristen termést, jó gyümölcsöt vár, azaz jóságot, szép családot, ahol nincs veszekedés; imádságot, hitet, másoknak való segítést. A vincellér pedig maga Jézus, aki könyörög értünk, közbenjár az Atyánál, és időt kér arra, hogy megtérjünk.

Van időd, míg élsz – még megjobbíthatod az életedet.

Erről szól ez a példabeszéd. Most kellene megtérni – hangsúlyozta tanításában a főpásztor.

Isten kopogtat a szíved ajtaján, ahogy Szent Ágostonnal is történt, aki fiatalkorában rossz úton járt, de Isten hangjára – „Vedd, és olvasd!” –, a Biblia olvasásával felébredt az álmából, és megváltoztatta az életét, megtért.

A püspök egy ózdi szegény családból származó cigány fiatalember tanúságtételét is megosztotta a hallgatósággal, aki elkerülve a szegényes környezetből Pesten kezdett el tanulni egy hatosztályos gimnáziumban, viszont a két élete között meghasonlott önmagával, és elkezdett inni, bulizni, kábítószerezni. Ekkor édesanyja hazaparancsolta, ő pedig mély és őszinte imával Istenhez fordult segítségért. Jelenleg teológiát tanul, és azon gondolkodik, hogy pap lesz.

„Most még van időd, most még élsz. Isten, a Szeretet kopogtat életed ajtaján. Nyisd ki szélesre ezt a kaput, engedd be őt!

Most élsz, most még van időd, hogy gyermekeidnek átadd a legnagyobb kincset, amit adhatsz, a hitet, a szeretetet”

– buzdította a jelenlévőket szentbeszédében Székely János püspök.

A szentmisét követően a vendégek sokasága együtt ült asztalhoz, hogy családias hangulatban, kötetlen beszélgetés mellett elfogyasszák az ebédet.

Az Áldott Kereszt Egyesület felajánlásából Kövesi Csaba családja által főzött ízletes ebéd, valamint a karitászmunkatársak segítségével készített finom tea és szörp is igazi, gondoskodó vendégszeretetről árulkodott.

A délutáni programot a Beás Trió Zenekar nyitotta meg az Oltárcról érkező, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által felkarolt fiatal művészek közreműködésével. A cigány népzene sajátos hangzásából kapott ízelítőt a közönség.

Ezt követően Demeter István interaktív, játékos formában – lufik levegőben tartása, egymásnak való átadása; kötélhúzás gyerekeknek, illetve felnőtteknek – a csapatmunka, a közösségépítés, a közösséghez való tartozás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A Magvető Tanodába járó gyerekek Boldog Ceferino életének főbb mozzanatait – gyermekkora, házassága, a barbastrói évek, szegények felkarolása, vértanúsága – vitték színre, jól koreografált előadásban, remek színpadi alakításokkal.

Orsós Zoltán gersekaráti plébános, valamint a Mátraverebély-Szentkúton élő Csemer Ágnes tanúságtételével folytatódott a program. Zoltán atya arról beszélt, hogy

a csendben halljuk meg, mit mond nekünk Isten; a lélek a csendben formálódik.

Elmondta, hogy gyermekként nem hitt Isten szeretetében, csak egy dologban hitt, amit az apjától tanult: elvenni másoktól azt, amire vágyik. Ügyesen bánt a pillangókéssel, azt megpörgetve sikerrel is járt. Aztán életének nehéz pillanatain, szenvedéseken keresztül megtanulta, hogy az álmai ne csak magáról szóljanak, hanem Istenről. Őt kell követnünk.

Csemer Ágnes arról tett tanúságot, hogy életében a megtérést fiának elvesztése feletti fájdalma és annak őszinte imádsággal történő feldolgozása jelentette.

A lelkinapon a Szent Pál-kurzus tagjai is felléptek: zenés, táncos előadásukban Jézusnak a bűn és a halál feletti győzelmét mutatták be; majd a teremtéstörténet felolvasásával és rajzos technikával szemléltették a gondviselő és szerető Isten jóságát és mindenhatóságát.

A napot a Beás Trió zenekar összeállítása zárta.

A záróáldást követően a családok a nap emlékére egy-egy cigány jelképpel ellátott, kerámiából készített keresztet és egy-egy emléklapot kaptak ajándékba, melynek hátoldalán lovári és magyar nyelvű imádság olvasható.

Ilyen formában is elvihették magukkal és szívükbe zárhatták Székely János püspök tanítását is: „Nyisd ki szélesre életed ajtaját, engedd be Istent az életedbe! Ahova ő belép, áldást, életet, békességet hoz.”

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

